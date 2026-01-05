Los ATN no repartidos en dos años equivalen a 5,2% del superávit primario acumulado

CÓRDOBA.- En lo que va de la gestión de Javier Milei quedaron en manos de Nación Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) por el equivalente, en pesos constantes a diciembre, al 5,2% del superávit primario acumulado por sector público no financiero nacional (SPNF). La cifra de $1.838.229 millones se reparte en partes casi iguales entre 2024, cuando el Ministerio de Economía ejecutó apenas el 7,3% del total del fondo, y el año pasado, cuando distribuyó entre las provincias solo el 21,9%.

La ley aprobada por el Congreso −que rechazó también el veto de Milei− que modifica la distribución de los ATN unió a los 23 gobernadores y al jefe de gobierno porteño. Sin embargo, no fue puesta en marcha por la Casa Rosada.

Los mandatarios siguen de cerca qué pasará con esos recursos, porque si se convierte en ley la reforma laboral con la baja de Ganancias a empresas propuesta por el Poder Ejecutivo, los recursos coparticipables sufrirán un impacto importante.

Cuando todos los mandatarios provinciales firmaron el proyecto −al que acompañaron con una modificación en la distribución del impuesto a los combustibles− coincidieron en remarcar que no había impacto en el superávit fiscal, ya que los recursos salen de la masa coparticipable. Pertenecen a las provincias.

Incluso por esos días, los gobernadores plantearon que si Nación no aceptaba el nuevo esquema es porque estaba usando los recursos que no distribuía para otros fines. El repaso de los remanentes mensuales de ATN sin distribuir transparenta que, en algunos casos −como abril del 2024− superó el 10% del superávit fiscal del SPNF, mientras que en otros llegó casi a ese valor (junio y setiembre del 2025).

No fue con Milei el primer intento de las provincias de modificar la distribución; se trata de un reclamo histórico de las provincias. El Fondo de ATN está contemplado en la ley de Coparticipación Federal (se constituye con el 1% de sus recursos) para atender “situaciones de emergencia y desequilibrios financieros” de los gobiernos provinciales.

Los ATN integran las transferencias discrecionales de Nación, puesto que no hay criterios objetivos para ser repartidos. De hecho, el mes pasado −en coincidencia con la discusión en el Congreso del presupuesto 2026− el Ministerio de Economía sacó el cerrojo y distribuyó $76.000 millones, la cifra más alta del año. En noviembre había girado cero pesos.

En 2020, con el inicio de la pandemia del Covid y de la gestión de Alberto Fernández, se registró el récord de reparto de ATN, con 196,1% (casi se triplicaron las partidas previstas originalmente en el presupuesto). En 2021, esa distribución cayó a 69,7%. En 2022, fue del 26,2%. Los datos son de un trabajo de la consultora Politikon Chaco.

En 2023, en coincidencia con el año electoral, la ejecución pasó al 77,6%. El entonces ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, aumentó los giros a fin de año para compensar la eliminación de Ganancias a buena parte de los trabajadores. Como el impuesto se coparticipa, entregó ATN para que cerraran las cuentas provinciales. En el primer año de Milei, 2024, se redujo al 7,3%. Y el año pasado, el ministro Luis Caputo ejecutó 21,9% del total.

La propuesta de los gobernadores que se convirtió en ley sostiene que el Fondo de ATN se debe coparticipar de forma automática y diaria, y que “los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable”. Pero ese esquema no está contemplado en el presupuesto 2026 aprobado por el Congreso.

En lo que hace a las provincias “beneficiadas” en el período analizado, Buenos Aires −gobernada por Axel Kicillof− fue la ganadora absoluta en 2020 y 2021; en 2022 la ganadora fue La Rioja, capitaneada por Ricardo Quintela. En 2023 volvió a liderar Buenos Aires, seguida muy de cerca por Santa Fe (en ese entonces, administrada por el peronista Omar Perotti).

Con la asunción de Milei, en 2023 Misiones −gestionada por Oscar Herrera Ahuad, aliado de la Casa Rosada en el Congreso− se quedó con el primer puesto, duplicando a las provincias que la siguieron más de cerca (Entre Ríos y Tucumán). Después quedaron Salta, Jujuy, Chubut, Catamarca, Santa Cruz, Santa Fe y Corrientes.

Antes del período focalizado, entre 2017 y 2019, la distribución de ATN fue bajando. En 2017 se repartió el 18%, bajó al 16% en 2018 y al 8% en 2019, el último año del gobierno de Mauricio Macri.