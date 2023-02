Cora Reutemann deslizó una posible candidatura para acompañar a Miguel Pichetto en Santa Fe

escuchar

Cuando empiezan a delinearse las candidaturas para este año electoral, esta mañana Cora Reutemann, la hija del exgobernador santafesino fallecido Carlos Reutemann, sorprendió al deslizar la posibilidad -casi como una certeza- de competir en su provincia para Encuentro Republicano Federal (ERF), el espacio que comanda el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto.

Tras contar que hace tres días que se reunió con el referente también de Juntos por el Cambio y que tiene ganas de “aportar al bienestar” de los ciudadanos del territorio que antes administró su padre, Cora Reutemann indicó en cuanto a una postulación: “Es muy probable, voy a ir para adelante”.

Esto marcó un giro en su postura, ya que hace unos meses la fotógrafa de 53 años había dicho que presenció “situaciones desagradables” que la hicieron desistir en sus intenciones de competir en Santa Fe.

“Estuve reunida con Pichetto hace tres días. Yo tengo muy buena relación con Pichetto, es alguien que me cae muy bien; me gustan sus ideas, me gusta su trayectoria. Es alguien que respeto mucho, sé que era muy cercano a papá, me siento representada por el partido de Pichetto, el ERF. Me siento representada por él”, afirmó esta mañana en Radio 2 de Rosario, donde también se refirió a su desencanto de principios de año: “En su momento me desilusioné, pero fue por otras cosas, nada tuvo que ver Pichetto y el partido. Yo calculo que voy a ir para adelante [con una candidatura]. Sí, voy a ir para adelante. En menos de un mes”.

Entonces, indicó que está en plenas conversaciones con el antes senador para incorporarse con una postulación en Santa Fe, aunque evitó precisar si lo hará para un cargo legislativo o ejecutivo, o si querrá competir para la gobernación o para la municipalidad de la capital.

“Lo estamos hablando con Miguel, es muy probable [una candidatura], para aportar para mi provincia. Me parece que es el momento de hacerlo, me parece que sí, que todos tenemos que hacer algo. Si tenemos ese lugar y esa posibilidad, no voy a decir que no”, enfatizó Cora Reutemann, quien incluso dijo: “Sea cual sea el cargo, va a ser para los mejores intereses de la provincia”.

Convencida de que su apellido puede sumar para alcanzar un lugar que le permita mejorar el día a día de los santafesinos, la hija del exdirigente peronista y también expiloto de Fórmula 1 admitió que no será una “tarea fácil” la de representar a ese territorio.

“Te rompe el corazón la inseguridad. Soy parte de una generación que jugaba en la vereda de la puerta de mi casa, en Santa Fe, cuando tenía 5 o 6 años. Ver todo lo que está pasando ahora, el narcotráfico, la inseguridad, estas muertes... La verdad es que es tristísimo. Y que todo eso está llegando también a la capital poco a poco. Y todos lo demás problemas: falta de trabajo, los impuestos al campo”, indicó en cuanto a los temas que le preocupan y sobre la impronta que le pondría a su gestión refirió: “No estaría muy lejos de la manera de gobernar que tuvo mi padre”.

Envuelto su referente en una polémica la semana pasada, cuando planteó que la ministra de las Mujeres, Ayelén Mazzina, no tenía aptitud para el cargo por ser lesbiana, Cora Reutemann se refirió a esa situación y planteó que tiene que ver con la generación en la que fue criado Pichetto.

“No lo voy a defender, ni tampoco voy a ir en contra. Miguel Ángel tiene 70 años, hay cosas en que la gente grande tiene otra formación, lo ve de otra manera, no por eso es una mala persona. Es su opinión y hoy en día hay que respetar las opiniones de todos sin generar grietas y conflictos. Tenemos un país extraordinario. Yo viví toda mi vida en Europa, en uno de los mejores lugares del mundo, y sin embargo decidí volver a mi país porque es maravilloso, tenemos todo”, comentó la posible precandidata, que así pidió terminar con las divisiones.

