Córdoba | Cruce entre un juez y el gremio judicial por una propuesta de designación que trae polémica

CÓRDOBA.- La Unión de Empleados Judiciales Nacionales (UEJN), delegación Córdoba, empapeló este jueves Tribunales Federales de esta ciudad y se manifestó en contra del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja a raíz de un conflicto que se desató por la propuesta del magistrado de cubrir un puesto de secretaria con una abogada de su confianza, que no es parte de la Justicia federal. La Cámara Federal falló a favor del gremio.

Vaca Narvaja propuso para el cago a Claudia del Valle Trujillo, quien actualmente trabaja como enlace con la Dirección Legal Interior de la Anses.

El juez fundamentó que “se trata de una profesional de extensa trayectoria y conocimiento de derecho administrativo, previsional y procesal, excelente manejo de personal y de gran contracción al trabajo, además de gozar de su absoluta confianza”.

La palabra del juez

Frente a la consulta de LA NACION por la reacción del gremio, Vaca Narvaja respondió: “Yo propongo a la secretaria conforme me autoriza la ley, y propuse a otra que es de planta y no dijeron nada. No soy de la corporación y no designo a mi familia acá adentro", dijo el juez.

El gremio sostiene que la designación debe ser sobre la base de los 11 cargos de prosecretario administrativo existentes. De allí debe salir la elección para la Secretaría. Con ese planteo logró que la Cámara Federal, integrada por Abel Sánchez Torres, Eduardo Ávalos, Graciela Montesi y Liliana Navarro, ordenara a Vaca Narvaja que para cubrir la vacante, elija a alguno de los actuales funcionarios judiciales escalafonados.

Juan Pablo Tripputi, secretario de la UEJN Córdoba, indicó a este diario que pasó más de un mes del fallo y el juez todavía no lo cumplió. Y ratificó que “rechazan a los ‘paracaidistas’” en referencia a la propuesta de Vaca Narvaja para el cargo. Con esa figura habían realizado las protestas anteriores. Calificó como “histórico” el fallo la Cámara Federal “en defensa de la carrera judicial”.

El secretario de la UEJN Córdoba, Juan Pablo Tripputi

En este contexto, Juan Miguel Ceballos, secretario del Juzgado de Vaca Narvaja (el Oral 3), presentó una nota ante la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, para plantear la “repudiable acción” de la UEJN con “alusiones injuriosas y agraviantes” hacia el juez, que incluyeron “un maniquí vestido con saco, corbata y una cabeza de vaca con un cartel con la leyenda ‘No confío en los judiciales’”.

Para Ceballos, la situación descripta “cruza de manera alevosa el límite entre la libertad de expresión del supuesto reclamo sindical y el derecho a que se respete la integridad moral y trayectoria de Miguel Hugo Vaca Narvaja”.

En otro párrafo señala que la “discrepancia respecto de la política de designación de funcionarios o respecto de la apertura de la judicatura a profesionales ajenos a la carrera judicial constituye una cuestión opinable y susceptible de debate”. Pero advierte: “El disenso debe expresarse en un marco de respeto institucional y civilidad democrática, sin acudir a prácticas que lesionen la honra y dignidad de quienes ejercen la magistratura”.