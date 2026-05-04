Encerrados en un pequeño pero compacto círculo de confianza, Milei y sus incondicionales se autoconvencen de que la tormenta ya pasó.

Para ilustrar el momento, nada mejor que la vehemencia con la que ayer, el asesor del presidente, Miguel Boggiano, argumentó la “asimetría” de los medios para cubrir, por un lado, el caso Adorni y por el otro, el escándalo del sistema de importaciones de la República Argentina (SIRA).

Fue en la mesa de Mirtha Legrand, por esos días conducida por Juana Viale.

Los libertarios viralizaron hasta el infinito el recorte del usuario @empaladosok que a su vez fue reproducido por Boggiano y luego reposteado nada más y nada menos que por Marcos Galperín.

¿Pero alcanzará la defensa cerrada y sin autocrítica y el ataque furibundo al periodismo para salir del laberinto en el que se metió el Gobierno desde hace casi dos meses, cuando se publicó la foto de la mujer de Adorni visitando la tumba del rabino de Lubavitch?

Depende de quién y cómo lo analice.

Para la administración Milei, lo que pasó en la semana fueron todas buenas noticias. Se trata del resumen que subió el propio Adorni a su cuenta de X.

Este es el resumen de la semana en nuestra querida Argentina:



- La Jefatura de Gabinete presentó el 145° informe de gestión en la Cámara de Diputados. Se respondieron 46 preguntas en la sesión informativa y 2.145 por escrito con foco en economía, seguridad y desregulación, entre… — Manuel Adorni (@madorni) May 2, 2026

Incluye:

La presentación de su informe en Diputados.

La sanción por más de 21.000 millones de pesos a la fraternidad por incumplir la conciliación obligatoria durante el último paro general.

La aprobación para beneficiar con el RIGI al proyecto de ampliación del gasoducto Perito Moreno, que implicaría una inversión de 500 millones de dólares.

El dato del aumento del más del seis por ciento del turismo receptivo en marzo.

Y la publicación, por parte del Ministerio de Salud, de un nuevo reglamento para las residencias, en el que se dará prioridad a los profesionales con formación de grado completada en la Argentina.

Sin embargo, quizá, una de las medidas más adecuadas que haya tomado el Gobierno en las últimas horas es la reapertura de la sala de acreditados en la Casa Rosada, porque así corrige una reacción desproporcionada frente a la controvertida decisión de un periodista o de un programa.

Hay un debate con sordina en la mesa política del Gobierno.

Si Milei tiene que insistir con adjetivos como “basuras inmundas” , “seres despreciables” , “zurdos resentidos” , “psicópatas” o “imbéciles” para describir a los periodistas, economistas o cualquier figura más o menos relevante que no piense como él…

, , , o para describir a los periodistas, economistas o cualquier figura más o menos relevante que no piense como él… O si tiene que volver al modo Milei de agosto del año pasado. El mismo que anunció que dejaría de usar insultos para poner el acento en el debate de los proyectos de país.

Por ahora, se impone la idea de continuar con el mismo tono, pero sin saturar. Los dos argumentos que la sostienen parecerían ser compartidos tanto por Karina Milei como por Santiago Caputo. Y mezclan lo humano con la estrategia para su reelección.

El primero: “Javier es así”.

El segundo: “Todavía falta un año y medio para las presidenciales”.

Entre uno y otro, esta semana se conocieron algunos gastos inapropiados en los que incurrió la empresa pública nucleoeléctrica, mientras era presidida por Demian Reidel.

Gastos de hasta 300 mil dólares que fueron acumulados y registrados en una única cuenta corporativa.

No se trató de una denuncia de un periodista o un dirigente opositor.

Los datos duros fueron aportados por la Jefatura de Gabinete, como parte del informe del miércoles pasado.

Por lo pronto, Reidel, casi de inmediato, se defendió así:

“Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas ni servicio de playa ni free shop ni nada. Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa. Intentar asignármelo a mi es mala fe absoluta. Ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso. Mi actividad fue exclusivamente laboral y está disponible. Yo no tengo nada que ocultar”.

El ministro Luis Caputo intenta no meterse en ese tipo de disquisiciones.

En cambio, machaca con la idea de que la tormenta ya pasó, basada en los siguientes presupuestos:

La baja de inflación de abril, que se ubicaría en entre un 2.4 y un 2.5 por ciento, casi un punto menos que la de marzo.

La posibilidad de que la inflación de mayo empiece con un 1.

La expectativa de repunte de la economía en general, del crédito y de algunos sectores que venían en caída, en particular, como la industria y la construcción.

Las últimas encuestas de humor social de las consultoras más serias que todavía no fueron publicadas no mostrarían mayores cambios con respecto a las conocidas en marzo.

Por poner un solo ejemplo, la de Aresco, a cargo de Federico Aurelio.

Le da un 40 por ciento de aprobación a la gestión de Milei .

. Con un 75 por ciento respondiendo que le costó más o mucho más llegar a fin de mes.

Un 67 por ciento reconociendo que tuvo que endeudarse para pagar gastos.

Un 34 por ciento afirmando que tiene buenas expectativas económicas.

Y con una amplia mayoría contestando que los problemas que más le preocupan tienen que ver con la economía.

¿Qué problemas?

Los vinculados con el trabajo o la actividad económica, un 39 por ciento.

Con la inflación, un 21 por ciento.

El delito y la inseguridad, un 19 por ciento.

La corrupción un 13 por ciento.

Y el acceso a la salud y la educación, un 7 por ciento.

Tampoco parecerían haber variado mucho los índices de responsabilidad que le adjudican a las distintas gestiones sobre los problemas económicos del país.

Siempre según la última medición de Aresco, de marzo:

El 43 por ciento le echa la culpa al kirchnerismo.

El 35 a Milei.

Y el 10 por ciento al gobierno de Macri.

Más allá del humor social, hay, en Milei y Caputo la idea de que no están siendo suficientemente reconocidos por la abrupta baja de la inflación, los índices de crecimiento de la economía y el orden macro económico alcanzado.

O se quejan de los medios por presentar al ahorro de 5600 millones de dólares en subsidios a la energía, como un aumento de tarifas puro y duro. Un beneficio injustificado que tenían casi 900 mil usuarios, algunos ubicados en lo más alto de la pirámide social, especialmente en el área metropolitana de buenos aires.

Para responder a eso, los convencidos de Milei recurren a parte de un monólogo de Jorge Lanata, publicado en 2016, que no tiene desperdicio.

Pero ahora mismo los principales estrategas del Gobierno cuentan con la invalorable ayuda de cachivaches como Rodolfo Tailhade, exdirector de contra inteligencia de la SIDE y el hombre que más denuncias hizo contra dirigentes no kirchneristas sin lograr ningún procesamiento.

El jefe del grupo de tareas sucias que revolea sospechas pero jamás dijo una palabra sobre las decenas de hechos de corrupción que atravesaron los gobiernos de Néstor y Cristina.

Ahora este “ser impoluto” habla sin solución de continuidad, sobre los servicios de custodia oficial de la mujer de Adorni, y se excita porque el Ministerio de Seguridad lo va a denunciar por presunto espionaje ilegal.