Córdoba: el dilema que atraviesa el armado electoral de los libertarios de cara a la disputa con el peronismo en 2027

CÓRDOBA.- La aspiración de La Libertad Avanza (LLA) de disputar el poder en las principales provincias del país en 2027 se superpone con la necesidad de la Casa Rosada de conseguir el aval de gobernadores dialoguistas al plan impulsado por Javier Milei para eliminar las PASO, parte de la reforma política que se debate en el Senado.

Córdoba, un distrito electoral clave, no es la excepción. Los libertarios deben decidir quién será su candidato y si apostarán a una alianza con los radicales. Esas tratativas son monitoreadas por los altos mandos del peronismo local. Es que si LLA consigue aglutinar a las figuras más convocantes del arco opositor, crecerían sus chances de alzarse con una victoria en las urnas en 2027.

El domingo 7 de septiembre, apenas el candidato del oficialismo provincial, Germán Font, se impuso en Marcos Juárez, el referente radical Rodrigo de Loredo advirtió que ese resultado debía “servir de advertencia” para los opositores a Martín Llaryora. “Tenemos que dejar de lado todo tipo de interés mezquino o personal, y entender cuál es la prioridad que Córdoba necesita un cambio después de casi tres décadas de peronismo”, puntualizó.

En la ciudad del sudeste cordobés la UCR fue con su propia lista, no se sumó a otra fuerza. Por eso, libertarios y dirigentes cercanos a Luis Juez miran de reojo el llamado a unificar posturas del exdiputado nacional, quien ya lanzó su postulación para la gobernación.

Rodrigo De Loredo, referente de la UCR en Córdoba Santiago Filipuzzi - LA NACION

En LLA, el jefe de la bancada en Diputados, Gabriel Bornoroni, aparece como el número puesto para ser el candidato a gobernador del oficialismo nacional. Tiene el respaldo de Karina Milei, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem y forma parte del espacio libertario desde el minuto cero. Lo consideran un “puro”.

El senador Juez es aliado de LLA y también lleva tiempo manifestando su vocación de pelear por la gobernación. Aunque él no ha hecho declaraciones públicas, su hijo y concejal Martín Juez afirmó que “si el candidato a gobernador no es Juez, entonces probablemente pueda haber algún pacto” entre los libertarios a nivel nacional y el peronismo de Córdoba de cara a las elecciones 2027.

En declaraciones a Telefé Córdoba, sostuvo que su padre es el candidato opositor más competitivo para enfrentar al oficialismo provincial. Dijo que es el “tipo a vencer”. No obstante, reconoció que las aspiraciones de Llaryora, de Bornoroni y de De Loredo de pelear por la sucesión son legítimas.

A fines de julio, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunió con Bornoroni y Juez. Un comunicado oficial dio cuenta de que “dialogaron sobre la realidad de la provincia y destacaron la importancia de generar una alternativa potente” para apuntalar desde Córdoba al proyecto nacional de Milei.

El senador Luis Juez también se anota en la pelea por la gobernación de Córdoba Hernán Zenteno - La Nación

La reunión se produjo después del primer encuentro entre el gobernador Llaryora y Santilli, cuando empezaron a circular especulaciones sobre si podría haber un acuerdo entre los libertarios y el “cordobesismo”.

En 2023, Llaryora fue electo como gobernador con el 45,2% de los votos. En el segundo puesto quedó Juez (que no era aliado de LLA), con 41,86%. Milei ganó cómodamente la segunda vuelta en esta provincia y en 2025 su lista de diputados logró una victoria muy importante.

Esos resultados convirtieron a Córdoba en uno de los distritos donde el oficialismo nacional considera que tiene chances concretas de arrebatarle el poder al peronismo local.

Sin embargo, tampoco resulta conveniente convertir anticipadamente a Llaryora en un adversario irreconciliable porque el gobernador puede aportar votos en el Congreso para las iniciativas que la Casa Rosada quiere sancionar.

La discusión sobre la reforma electoral funciona, en ese sentido, como una primera prueba de la relación que tendrán ambos espacios durante los próximos meses. La situación se repite también en otros distritos y es lo que complejiza la negociación del Gobierno destinada a recolectar los votos de los aliados para eliminar las PASO.