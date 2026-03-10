Córdoba: Identificaron a 12 personas desaparecidas enterradas en el emblemático predio de La Perla

CÓRDOBA.- A días de que se cumplan 50 años del último golpe militar, el Juzgado Federal 3 de Córdoba comunicó que se logró la identificación genética de 12 personas que estaban desaparecidas a partir de restos hallados durante excavaciones realizadas el año pasado en terrenos de la Guarnición Militar de La Calera, donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla.

En un comunicado oficial, la Justicia precisó que el resultado surge de los análisis realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja detalló que se trata de un “resultado parcial" de las investigaciones y afirmó que, una vez finalizado el proceso de notificación a los familiares directos de las víctimas, habrá mayores precisiones públicas sobre las identidades confirmadas.

El juez federal de Córdoba Miguel Vaca Narvaja Captura YouTube

Las excavaciones en el sector denominado “Loma del Torito” se realizaron entre septiembre y noviembre pasados como parte de las investigaciones judiciales destinadas a localizar e identificar restos de personas desaparecidas durante la última dictadura.

En esas excavaciones se encontraron un fémur y partes de cráneos, entre otros fragmentos óseos. Oportunamente Silvana Turner, integrante del EAAF, indicó que el hallazgo fue posible gracias a “un sistema con imágenes comparadas que permitió identificar diferencias en el sedimento alterado”.

40 años después

Las excavaciones se realizaron en el marco del expediente 35009693/1998, iniciado hace casi 40 años por una denuncia de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y familiares de desaparecidos.

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Estela de Carlotto y Nora Cortiñas Soledad Aznarez

El Equipo de Antropología Forense, apuntó el Juez al momento de esos hallazgos, ha desplegado un “método extraordinario” de exploración en las 3.200 hectáreas de La Perla, utilizando tecnología de punta, como un avión equipado con un sistema láser, para identificar fosas clandestinas.

El centro clandestino La Perla funcionó entre mediados de 1976 y finales de 1978.

Según el Archivo Provincial de la Memoria, pasaron por allí unas 2500 personas, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas. Fue creado cuando Luciano Benjamín Menéndez, uno de los hombres fuertes en los años más sangrientos de la dictadura, ya que era jefe del Tercer Cuerpo del Ejército.