Por primera vez hallaron restos óseos en La Perla, el excampo de detención clandestino de Córdoba

CÓRDOBA.- La Justicia Federal de Córdoba confirmó que, por primera vez en la historia, hallaron restos óseos en el predio de La Perla, el excentro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura militar en las afueras de esta ciudad.

El juez federal 3 Hugo Vaca Narvaja precisó que las excavaciones se realizan en el marco del expediente 35009693/1998, iniciado hace casi 40 años por una denuncia de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y familiares de desaparecidos.

Un fémur y partes de cráneos, entre otros fragmentos óseos, fueron encontrados en una zona denominada “La loma del torito” por los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Serán cotejados con el banco genético de ADN para intentar determinar su identidad.

Silvana Turner, integrante del EAAF, indicó que el hallazgo fue posible gracias a “un sistema con imágenes comparadas que permitió identificar diferencias en el sedimento alterado”.

El hallazgo fue en las primeras jornadas de las 70 de trabajo planificado. Desde el Juzgado agradecieron la colaboración del Ejército, que “facilitó el trabajo y no puso obstáculos”.

El EAAF, explicó Vaca Naravaja, ha desplegado un “método extraordinario” de exploración en las 3.200 hectáreas de La Perla, utilizando tecnología de punta, como un avión equipado con un sistema láser, para identificar fosas clandestinas.

La Perla funcionó entre 1976 y finales de 1978.Según el Archivo Provincial de la Memoria, pasaron unas 2500 personas, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas. Fue creado cuando Luciano Benjamín Menéndez, uno de los hombres fuertes en los años más sangrientos de la dictadura, militar era jefe del Tercer Cuerpo de Ejército.