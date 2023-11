escuchar

CÓRDOBA.- El gobernador Juan Schiaretti y su sucesor, Martín Llaryora, esperan próximos meses muy activos. Schiaretti, que fue candidato a presidente, intentará un armado político “centro-federal” convencido de que hay una reconfiguración de partidos y alianzas y de que, hacia adelante, hay temas claves a negociar entre las provincias y la Nación. Actuará en tándem con Llaryora, que asumirá la gobernación y hoy es intendente de la ciudad de Córdoba.

Aunque circulan versiones de que al presidente electo, Javier Milei, le gustaría sumarlo a su equipo, fuentes muy cercanas a Schiaretti confirmaron a LA NACION que esa posibilidad no está en sus planes. “Cuando en plena campaña dijo que no trabajaría ni para [Sergio] Massa ni para Milei, era así y eso incluye esta etapa también”, confió un dirigente del círculo íntimo del cordobés. “Diálogo institucional, siempre, pero no será parte del gobierno.”

En Córdoba, Milei arrasó ayer. Le sacó 50 puntos a Massa. Sobre Florencio Randazzo, excompañero de fórmula de Schiaretti, cerca del gobernador dicen que “puede ser que se sume” al equipo libertario. “Es una decisión de él; si lo hace, siempre es bueno tener a un amigo en el gobierno”, comentó un funcionario local.

Aunque definen su estado como “operativo”, los schiarettistas señalan que hay que “esperar que baje el agua”. Grafican el impacto de la victoria de Milei en el escenario político como la “rotura de un dique”, en el sentido de que “se terminaron las paredes de contención”, tanto en el peronismo kirchnerista como en Juntos por el Cambio (JxC).

“Vendrá un reordenamiento natural -describen-. Construimos un espacio de poder a partir de la campaña nacional de Schiaretti; hoy tiene muy buena imagen y nivel de conocimiento, hay posibilidades de que reúna a representantes de distintos sectores conscientes de que hay una agenda federal que requiere de negociaciones y de acuerdos”.

El “federalismo”, que fue el eje del programa que presentó el cordobés como candidato a presidente, seguirá siendo su idea fuerza. Lo que también tienen en claro es que cualquier alianza o acuerdo será con “dirigentes con territorio, no con ‘descolgados”.

Schiaretti quedó bien posicionado después de que, en octubre, logró casi 7% de los votos nacionales. Télam Agencia de noticias

En la primera línea aparecen los dirigentes de fuerzas provinciales que estuvieron cerca del kirchnerismo, como el misionero Frente Renovador de la Concordia y Juntos Somos Río Negro, con el electo gobernador Alberto Weretilneck. También, el mandatario electo neuquino Rolando Figueroa. Por supuesto, hay además algunos miembros de JxC que podrían acercarse, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Marcelo Orrego (San Juan). “No hay que apresurarse”, insisten desde el círculo de Schiaretti.

Tironeos por el balotaje

Fue el gobernador cordobés el que delineó la estrategia a seguir de cara al balotaje. Hubo algunos tironeos con Llaryora, quien terminó aceptándola y plegándose. A la luz de los resultados, los dos salieron beneficiados. En el corto plazo, Llaryora se concentrará en gestionar la provincia y será Schiaretti quien enfrente las negociaciones, pero eso no implica que el mandatario electo quede “alambrado” en la provincia.

En el peronismo cordobés recuerdan la frase que lo caracterizó durante años: “José Manuel [De la Sota] se ocupa del país y Juan [Schiaretti] de la provincia”. El concepto se reactualiza ahora con “más chances” de concretarse. “Antes no pudimos; nunca el cordobesismo había tenido la trascendencia nacional que logró ahora. Hay que moverse con inteligencia para armar algo más importante, para que el federalismo, de verdad, tenga representantes”, dijo una fuente que trabaja en el plan.

“Hace casi dos años que veníamos diciendo que había un fin de ciclo; intentamos construir con algunos de los gobernadores peronistas, pero no se animaron a saltar -repasa un dirigente schiarettista-. Empieza otra etapa y, como en todo fin de ciclo, los tiempos se aceleraron, pero no es cuestión de amontonar fotos. Ayer quedó claro que los apoyos de fotos no sirven.”