Córdoba: Llaryora renovó un acuerdo con intendentes para obras y refinanciamiento de deudas, y se diferenció de Milei

CÓRDOBA.- Unas horas después de que el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, pidiera la renuncia a todo su gabinete para un relanzamiento de gestión en medio de una situación financiera complicada, el gobernador de la provincia, Martín Llaryora, anunció un nuevo acuerdo junto a intendentes. Se trata de un convenio firmado a fines del 2024 por $75.000 millones destinados a obras de infraestructura y refinanciación de deudas.

Llaryora, en el acto, se refirió a su relación con la Nación: “Claramente había que ordenar la macroeconomía, y hemos acompañado muchas medidas del Gobierno nacional. Por su puesto que tenemos diferencias. Y una de las principales diferencias es un día como hoy, porque los números deben cerrar con la gente adentro, y el superávit es para generar trabajo”.

Los fondos del convenio se integran con aportes del Tesoro provincial que resignó uno por ciento de la coparticipación que recibe de Nación y con recursos de los municipios, que pasaron a aportar dos puntos en vez de uno de la coparticipación.

Los ejes del acuerdo pasan por la refinanciación de deudas con la Provincia (en general con la Caja de Jubilaciones y la empresa eléctrica EPEC), las obras públicas (hay $40.000 millones para ese fin a devolver en 60 cuotas) y la distribución de Aportes del Tesoro Provincial (ATP). Es, en síntesis, un espejo de la problemática de las provincias con la Nación.

“No entienden que al que le toca ganar gobierna para todos. Para los que no gobiernan es fácil críticar. En esa crítica no están a la altura. Y quienes me critican en mi partido no entienden que trabajo para todos los cordobeses”, dijo Llaryora, que apuesta a reforzar su vínculo con los intendentes locales.

Por su lado, Passerini -en una reunión muy breve- les solicitó ayer a sus colaboradores que renuncien. A partir de ahí reestructurará su gestión, con un “ajute” de áreas, monotributistas y becarios. Hoy no estuvo en el acto provincial.

El corte del subsidio al transporte de Nación provocó, aseguraron las fuentes, un impacto importante en las finanzas municipales, a lo que se sumó la caída de la recaudación en el 2024 por la menor actividad económica.

La ciudad de Córdoba tiene un presupuesto de $1,3 billones de pesos, casi 10.000 empleados y 4.000 servidores urbanos (que cobran unos $200.000 mensuales).