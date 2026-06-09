El testimonio de la madre de Luciana, entre el alivio y la sorpresa por el hallazgo de su hija: “No va sola a ningún lugar”

La madre de Luciana, la adolescente de 15 años que había desaparecido en Córdoba y que fue encontrada viva este martes, brindó detalles sobre el calvario que vivió estos últimos días y compartió sus sospechas respecto a la desaparición de la joven en diálogo con LN+. “No encontrarla fue algo raro. Pienso en una contención psicológica para ella, porque algo está pasando”, declaró.

Luciana había desaparecido el lunes al mediodía, cuando salió del colegio a las 12, en su horario habitual. Luego, caminó con una compañera hasta una parada de colectivo para retornar a su hogar en Colonia Caroya. Sin embargo, la adolescente no llegó. Su madre radicó la denuncia cuando fue a la parada de colectivo y no la encontró. En paralelo, Luciana no contestaba llamadas ni mensajes.

“No es una chica de estar sola, sin mí. Cuando la fui a buscar al colegio, al no verla en ese banco, le dije a su hermana que la busque adentro, porque no la encontrábamos. Se me hizo un mundo porque Luciana es una chica que no sale sola. Vivimos a 15 kilómetros de acá y no tenemos a nadie”, señaló Elena, madre de la joven.

Luciana, la adolescente de 15 años que había desapareció tras salir del colegio

Según contó, la adolescente “nunca va sola a ningún lugar”: durante la mañana, su marido la lleva al colegio y, al mediodía, ella la pasa a buscar junto a su hermana. “No encontrarla fue algo raro. Siempre me espera en el mismo lugar”, sospechó.

Luego, compartió su preocupación sobre lo ocurrido y las recientes declaraciones del secretario de Gobierno de Colonia Caroya, César Seculini, que dijo que la joven fue hallada en una casa abandonada de Jesús María junto con un joven de 16 años. “Pienso en una contención psicológica para Luciana, porque algo está pasando. Yo me siento una buena madre, la acompaño en todo, pero tal vez algo... No somos perfectos. Lo que hay que hacer es dialogar, ver por dónde podemos ayudarla para que ella esté tranquila y segura, y yo como madre también”, reflexionó.

Recordó la angustia que experimentó al no encontrar a su hija, y la intensa búsqueda que vivió -tanto ella como su esposo durmieron en un auto fuera de la comisaría durante la noche para no retirarse del lugar-. “Desde el momento cero que no la encontré, me quedé en la comisaría y la gente me acompañó. Yo estaba quebrada. Cuando no encontraba a Lu en esa parada que yo la retiro, cuando llegué y no vi su carita...”, dijo, conmocionada.

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Y añadió: “Estas 30 horas fueron muy angustiantes porque conozco a Luciana. Es una nena que siempre confía en mí, me cuenta todo, me pregunta. Fueron 30 horas de dolor”.

La madre recalcó que todavía no vio a su hija porque le estaban realizando un electrocardiograma y estudios de laboratorio, a la par que es acompañada por personal especializado que le brinda contención psicológica. “Luciana está bien, estoy esperando verla y abrazarla. Son protocolos”.

También se refirió al joven con el que fue encontrada Luciana, y dijo que desconocía el vínculo entre ambos.

Luciana fue encontrada en la ciudad de Jesús María

“Si ella tenía un sentimiento por este chico que están señalando, yo soy madre y no tengo por qué juzgarla. Pero yo no sé qué se le pasó por la cabeza de no querer contarme. Tal vez no tuvo confianza en mí, entonces tomó esta decisión y son errores que tanto adolescentes como grandes cometen”, afirmó.

Al ser consultada sobre el caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue encontrada muerta hace una semana, sostuvo que era algo que había hablado con su hija en una ocasión. “Estas cosas consultaba con Luciana, nos sentábamos a mirar las noticias. Y que me pase a mí, en carne propia, no se lo deseo a nadie. Los que están ahí, madre, hermana, tía. Le puede pasar a cualquiera. Ahora lo que quiero es que Luciana esté bien, de a poco poder dialogar y respetar sus decisiones y tiempo emocional. Mi hija es muy reservada”.