CÓRDOBA.- Mientras Martín Llaryora, quien irá por su reelección, mantiene la incógnita sobre cuándo los cordobeses elegirán gobernador -aunque hay versiones de fines de marzo-, La Libertad Avanza (LLA) trabaja en definir su esquema de alianzas de cara a los próximos comicios. Las señales indican que el candidato será el diputado Gabriel Bornoroni, quien responde a Karina Milei. La pregunta no solo es quién lo acompañará, sino si la UCR será parte del frente libertario, que por ahora integra el Frente Cívico de Luis Juez.

Dado que Llaryora puede convocar a elecciones entre el 7 de marzo y el 10 de octubre, según la normativa vigente, los libertarios ya comenzaron a moverse. En las últimas horas, Bornoroni anunció que Gonzalo Roca, actual diputado nacional, y Laura Rodríguez Machado, también legisladora nacional y referente de Patricia Bullrich en la provincia, integrarán la fórmula de LLA para competir por la intendencia de la ciudad de Córdoba.

Gonzalo Roca, diputado nacional de LLA, encabezará la fórmula de LLA para la intendencia de Córdoba X @roca_gon

El sábado próximo, durante la convención provincial de Encuentro Vecinal Córdoba en Villa Carlos Paz, están invitados a un panel Bornoroni, Juez y Rodrigo de Loredo. El dirigente del radicalismo y exdiputado nacional ya lanzó su candidatura a gobernador. Hace unos días, en la previa de la negociación con LLA, De Loredo reunió a unos 70 intendentes del partido para mostrar fortaleza territorial y, además, intentar que no se expandan los casos de los municipios de Hernando y La Falda, donde los libertarios plantaron candidatos propios.

El presidente de la UCR de Córdoba, Matías Gvozdenovich, insiste en que “si no hay acuerdo provincial” -es decir, en la categoría de gobernador-, los intendentes de su fuerza no tienen motivos para sumarse a las propuestas libertarias. Otra presión para una alianza de tres patas.

Bornoroni y Juez se colgaron del “DeLorean” -el auto de “Volver al Futuro” que el radical usa para hacer campaña desde el 2022- para desafiarlo con ironía a incorporarse a la alianza opositora. El diputado y el senador grabaron un video en un Fiat 600 en el que invitaron a De Loredo a ser parte del grupo.

El libertario planteó que necesitaban “un copiloto más atrás” para ganar la provincia, y Juez remató que “en el 600 entran tres”, ubicando simbólicamente a De Loredo en el asiento de atrás. En las redes sociales -en donde, por el momento, debaten los posibles socios-, el radical respondió con un “ja, ja”.

Gabriel Bornoroni, el alfil de Karina Milei que se prepara para ser candidato a gobernador de LLA en Córdoba

Hasta fines de setiembre, Juez mantenía públicamente su intención de candidatearse para gobernador, pero hace varias semanas que no volvió a hablar sobre el tema. En cambio, semanas atrás, Bornoroni lanzó un foro bajo el eslogan “escuchar para gobernar” y la advertencia de que el ciclo peronista está “terminado”. “El modelo que comenzó Juan Schiaretti y sigue Martín Llaryora está agotado”, sostuvo.

¿Se votará en marzo?

En lo que hace a la posible fecha de la elección en Córdoba, aunque hasta hace un mes se hablaba de mayo, comenzaron a tomar fuerza las versiones de que Llaryora podría convocarlas para fines de marzo.

Para definir la oportunidad pesan factores como la evolución de la imagen del presidente Javier Milei y de su administración (este distrito fue clave en su victoria en las presidenciales y sus candidatos ganaron con comodidad las legislativas del 2025, cuando Schiaretti lideró la lista del peronismo cordobés en la categoría de diputados).

En un momento se especuló con que Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro fijaran fecha de manera conjunta. En Santa Fe las elecciones generales serán el 13 de junio; aunque la fecha fue anunciada, todavía no se formalizó mediante el decreto correspondiente. Ahora pareciera que cada uno jugará por su lado.

Hasta el momento, la primera provincia en votar será Neuquén. El gobernador Rolando Figueroa convocó a elecciones para el 14 de febrero, mediante el decreto 1860/2026. Los neuquinos elegirán gobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales. El segundo turno es para Chubut; Ignacio Torres firmó el decreto para el 21 de marzo.

Tucumán votará el 9 de mayo. El gobernador Osvaldo Jaldo oficializó la convocatoria para elegir autoridades provinciales y municipales; el tercer lugar es para Salta: Gustavo Sáenz puso fecha el 16 de mayo.