El gobernador cordobés es el favorito en la elección del 12 de mayo; por la fractura de Cambiemos, la UCR podría perder el control de la ciudad de Córdoba

Gabriela Origlia 6 de mayo de 2019

CÓRDOBA.- El 12 de mayo próximo los cordobeses eligen gobernador. La votación tiene interés nacional no solo porque se trata del segundo distrito electoral del país (2,9 millones de habilitados a votar) sino porque Cambiemos se quebró y competirá con dos candidatos distintos. A pesar de la cercanía del comicio, sin embargo, en la provincia no hay aún clima de campaña y la expectativa se concentra más en la definición del intendente de la capital que en la gobernación, donde la reelección de Juan Schiaretti parece no correr riesgo.

El gobernador Schiaretti participó de una serie de inauguraciones. En tanto, sus principales adversarios, los radicales Ramón Mestre y Mario Negri , recorrieron el interior con propuestas de ocasión. El domingo pasado, todos festejaron cuando se votó en 133 localidades: la mayoría en juego la tenía la UCR mientras que el peronismo recuperó 28 municipios.

Para la alianza "Hacemos Córdoba", que lidera Schiaretti, las perspectivas son buenas. Desde antes del quiebre de Cambiemos las proyecciones plantean que su reelección tiene altas chances; después de la fractura esas posibilidades se acrecentaron. Las mayores novedades pasan porque la ventaja -al menos en las encuestas- entre Negri (el candidato de la Casa Rosada) y Mestre se achican y por la posibilidad de que la UCR pierda la ciudad de Córdoba.

La elección más peleada se da en la capital provincial donde el oficialismo lleva como candidato a Martín Llaryora, exintendente de San Francisco y actual diputado nacional en uso de licencia por la campaña. Competirá con Luis Juez, aliado de Negri, y con Rodrigo De Loredo, quien va en la lista 3 que encabeza Mestre. Los números de los sondeos, aunque varían en diferencias, presentan que el cruce es entre Llaryora y Juez.

Hay, además, un proceso de impugnación a Llaryora por parte de Juez y de la UCR por entender que no cumple el tiempo de radicación en la ciudad para ser candidato (votará en San Francisco porque no está en el último padrón). La Junta Electoral Municipal rechazó su postulación y la Justicia Electoral lo habilitó.

Ahora debe expedirse la Cámara Contencioso Administrativo, una de cuyas integrantes -Cecilia de Guernica- hizo aportes monetarios para Unión por Córdoba en 2009 y en 2013 por lo que se excusó de intervenir. La última instancia es el Superior Tribunal de Justicia.

El último intendente que tuvo el peronismo en la ciudad de Córdoba fue Germán Kammerath, quien completó su mandato en 2003; después le siguieron Juez, Daniel Giacomino (ex socio del juecismo, después kirchnerista y ahora aliado del peronismo) y Mestre, quien lleva dos períodos en el cargo.

Carrió se involucra en la campaña

Después de las Pascuas, la cofundadora de Cambiemos Elisa Carrió vendrá a sumarse a la campaña de Negri. Prometió, además, la presencia en una cena de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal . Los ejes del discurso de la diputada serán el narcotráfico y la transparencia en el financiamiento de la campaña; sobre esos puntos haría las críticas más duras a Schiaretti. Ya Negri avanzó sobre esos temas en sus presentaciones, además de prometer una reducción del 25% de la tarifa eléctrica y extender la exención impositiva que tienen los jubilados.

Aunque desde el sector no descartan una visita de Mauricio Macri , la última vez que el Presidente se refirió al tema, tomó distancia. Sostuvo que hubo "dos dirigentes radicales importantes de la provincia" que "no se pusieron de acuerdo, algo que pasa entre los seres humanos" y es por eso que "irán a las elecciones en forma separada" pero que en última instancia será el "electorado cordobés el que elija entre ellos y el gobernador Schiaretti".

Juez -que mide mejor en la ciudad de Córdoba que Negri- está recorriendo barrios y, además de hacer campaña con los temas municipales, también cuestiona la gestión de Schiaretti por priorizar el "cemento" sobre áreas más sensibles como educación y salud.

También Mestre criticó las obras "marketineras" de la Gobernación e insistió en los problemas de la inseguridad. "Falta una política de seguridad. Nosotros hacemos una propuesta, que es Córdoba segura, donde tiene que haber planificación, un mapa del delito sobre los trabajos que se deben realizar", apuntó.

No habrá debate entre candidatos (la provincia no tiene una ley que lo obligue, como a nivel nacional) y Schiaretti y Llaryora adelantaron que no participarán de ninguno.