El radicalismo renovaría las 15 bancas que pone en juego y espera sumar dos senadores a su bloque: Lousteau y Horacio Quiroga

Las negociaciones no están del todo cerradas aún, pero todo indica que el radicalismo aportará tres de sus figuras al Congreso que se renovará el próximo 10 de diciembre. Se trata de Alfredo Cornejo , presidente del partido y gobernador de Mendoza; el cordobés Mario Negri , jefe del interbloque de diputados de Cambiemos , y Ricardo Colombi, exgobernador de Corrientes.

Los tres dirigentes encabezarían las listas de candidatos a diputados nacionales por sus respectivas provincias. En Mendoza, Cornejo recibía anoche el pedido de los intendentes enrolados en su fuerza política, Cambia Mendoza, para que lidere la nómina legislativa. Todo indicaba que iba a aceptar la propuesta, con la consigna de asegurar el triunfo en su provincia.

A Cornejo no lo entusiasma la perspectiva de ser diputado nacional. Los cargos ejecutivos lo atraen más, admite. Sin embargo, a fin de año vence su mandato como gobernador y no tiene posibilidades de reelección. No tiene demasiadas alternativas y la presión de su partido es fuerte. Lo único que lo seduce de venir a la Capital es la presidencia de la Cámara de Diputados: tercero en la línea de sucesión, de ocupar este cargo su partido quedaría empoderado en las negociaciones con el Gobierno y los bloques de la oposición para la sanción de las leyes.

Sin embargo, este puesto ya fue comprometido para Cristian Ritondo, el hombre elegido por la gobernadora María Eugenia Vidal como primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires.

"Cornejo es un hombre duro y va a dar la pelea. Cree que este cargo es clave para perfilar mejor al partido en relación con el macrismo", anticipan en su entorno.

El conflicto está latente, aunque su resolución se postergó hasta fin de año, una vez que se conozcan los resultados electorales. De hecho, nada garantiza hoy que Mauricio Macri sea reelegido. Por de pronto, el radicalismo ya se aseguró el objetivo de mínima: renovar las 15 bancas que este año pone en juego. El acuerdo se selló anteayer en una reunión que compartieron Cornejo y su comprovinciano Ernesto Sanz con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

"Fue un buen acuerdo. Estimamos que si Macri repunta en las encuestas tal vez la UCR pueda cosechar tres o cuatro bancas más de las que renovamos. Por de pronto, el partido contaría con dos senadores más: Martín Lousteau, por la Capital, y Horacio "Pechi" Quiroga, por Neuquén", indicó una fuente allegada a Cornejo.

Quien también está satisfecho es el cordobés Negri. Tras la sonora derrota de Cambiemos en Córdoba, donde él compitió como candidato a gobernador, acercó posiciones con Ramón Mestre -su rival dentro del partido- y encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales de su provincia.

El correntino Colombi haría lo propio en su provincia, indicaron fuentes gubernamentales. "Tengo intención de ser candidato", indicó el exgobernador a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, el miércoles último. Empero, anoche, en el vértigo de las negociaciones, nada estaba cerrado.