Indagan a Garbellini, figura clave de la presunta estructura de corrupción que funcionó en la Agencia de Discapacidad

Continúa la ronda de indagatorias en el caso por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Daniel Garbellini, exfuncionario clave del organismo, llegó a los tribunales de Comodoro Py para declarar como acusado frente al juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, quien lo acusa de recibir y acatar órdenes de personas que no trabajaban en el organismo.

“Permitió que personas ajenas a la estructura formal de la Andis tomaran decisiones de gestión”, dijo el fiscal en su dictamen.

Garbellini es el cuarto de los 15 imputados llamados a indagatoria por Casanello. Ayer fue indagado Diego Spagnuolo, presunto autor de los audios que describen un mecanismo de coimas dentro de la agencia de Discapacidad e hicieron explotar el caso hace tres meses. En esos audios se habla de un funcionario, “el más importante de todos”, que “metió” Lule Menem en la Andis para el “choreo”. Ese funcionario sería Garbellini.

El cargo que ocupó fue de director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, desde junio de 2024 hasta agosto de este año. El Gobierno lo desplazó del organismo de manera “preventiva” junto a Spagnuolo, máxima autoridad del organismo, luego de que se hicieran públicas esas grabaciones.

Daniel Garbellini sube las escaleras de los tribunales de Comodoro Py con su abogado defensor, Agustín Biancardi Pilar Camacho - LA NACION

A Garbellini se lo acusa de trabajar, en los hechos, para el médico urólogo Pablo Atchabahian, antiguo jefe suyo, quien, sin cargo ni designación oficial, le impartía órdenes para liberar o destrabar pagos o aceptar cotizaciones de empresas, de acuerdo con las pruebas citadas por Picardi.

Atchabahian ocupó múltiples cargos en la función pública. Fue secretario de Salud del municipio de Pilar y, a nivel nacional, ocupó la misma dirección de la Andis en la que se desempeñó Garbellini hasta que fue despedido.

Durante las últimas décadas, Garbellini se desempeñó siempre en rubros similares, en terceras líneas de gobiernos municipales, provinciales y nacionales, en lugares clave por donde pasaron contrataciones para sectores vulnerables y convenios para la compra de medicamentos a laboratorios.

Noticia en desarrollo