Tres gobernadores aliados de Milei celebraron la estabilidad macroeconómica, pero advirtieron por la infraestructura

Tres gobernadores que mantienen diálogo con el gobierno de Javier Milei se reunieron hoy en un foro en Buenos Aires para debatir sobre la coyuntura económica en las distintas regiones. Los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza) realizaron un diagnóstico positivo respecto de la estabilización macroeconómica, pero marcaron advertencias respecto de la disparidad entre sectores productivos y la inversión en infraestructura.

Jalil comenzó su exposición con un balance optimista: celebró la baja de la inflación y la “posibilidad de transitar libremente” derivada de un mayor control de la protesta social. También destacó el crecimiento de inversiones vinculadas al sector minero, en particular en materia de explotación de litio.

“Nosotros este trimestre duplicamos las exportaciones del trimestre pasado. Estamos hablando de 8.000 o 9.000 millones de dólares”, indicó el gobernador en ExpoEFI. Según señaló, su provincia también está fortaleciendo sus actividades agrícola -a través de un cluster semillero- y turística.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, celebró la estabilización de la macroeconomía como condición necesaria para el desarrollo provincial Soledad Aznarez

De manera similar se manifestó Cornejo, quien subrayó la importancia de apuntalar un escenario de estabilidad macroeconomía para garantizar el desarrollo de las provincias. “Hoy estamos rumbo a la estabilidad macro y con reformas estructurales. Falta la fiscal, pero la laboral ha sido un avance sustantivo”, indicó y pidió por mayor previsibilidad para atraer grandes inversiones.

De acuerdo al gobernador mendocino, la Argentina debe trabajar en una “reforma fiscal integral” que permita eliminar algunos impuestos distorsivos nacionales y modificar la ley de coparticipación. Si bien -dijo- la administración nacional suele poner el foco en Ingresos Brutos, también se debe avanzar con la eliminación de otros tributos nacionales como el impuesto al cheque o al combustible.

Además, pidió que se revise el sistema de acceso al crédito para pymes dado que el scoring para algunos sectores continúa siendo elevado y desincentiva su expansión.

Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, pidió avanzar con una reforma fiscal integral para eliminar impuestos distorsivos Soledad Aznarez

A pesar de estas cuentas pendientes, Cornejo se mostró alineado a la gestión de Javier Milei y celebró el crecimiento de la economía a nivel nacional, en torno a los cuatro puntos. Aunque advirtió que no hay que cambiar el rumbo económico, sí alertó por las disparidades a nivel regional: la mayor parte de ese crecimiento corresponde a la actividad de la Pampa húmeda y Vaca Muerta.

Es lo mismo que había advertido su par catamarqueño: mientras algunos sectores como la minería y la ganadería continúan en expansión, otros como la vitivinicultura empiezan a enfrentar embates.

Al respecto, Valdés aseguró que hoy, los gobernadores deben adaptarse a un “contexto nacional que claramente propone la competencia” y trabajar con una mirada desarrollista para atraer inversiones a sus terruños. “Ya no tenemos un estado que viene a solucionar todo, a proponer obras públicas como el motor de la microeconomía”, indicó. “Hoy hay que buscar la eficiencia, el estado provincial también tiene que buscar ser eficiente”.

Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes, subrayó que las provincias deben adaptarse a un nuevo contexto de competencia; aquí sentado junto a José del Río Soledad Aznarez

Al respecto, Cornejo advirtió que en la Argentina, se había normalizado el déficit fiscal y que, en el último tiempo, ese camino se fue desandando. “Volver para atrás sería un suicidio”, advirtió. Tanto Valdés como Jalil coincidieron respecto de la importancia de no retroceder en materia de equilibrio en las cuentas.

“Todos los gobernadores son muy responsables en el manejo de las cuentas públicas. Somos conscientes de que no se puede gastar más de lo que entra”, planteó el mandatario catamarqueño. Se encargó de remarcar, de todos modos, las dificultades que enfrentan algunos mandatarios para mantener las cuentas públicas ordenadas dado que son las provincias las que “cubren el 90% de los servicios” que se brindan a la ciudadanía como salud o educación.

A esas cuestiones podrían sumarse ahora otras competencias como el mantenimiento de las rutas nacionales. Algunos gobernadores ya avanzaron con convenios con Nación para hacerse cargo de las obras viales postergadas.

Alfredo Cornejo respaldó el plan del gobierno de avanzar con un esquema de inversión privada para obras viales y energéticas Soledad Aznarez

Al respecto, Cornejo, por su lado, se mostró a favor de la propuesta del gobierno de avanzar hacia un esquema de inversión privada, pero aclaró que esa transición demorará tiempo y que, en una primera instancia, el Gobierno nacional debería continuar acompañando las obras de infraestructura.

“El Gobierno tiene razón en que infraestructura energética, de gas y de caminos tiene que ser con inversión privada, pero el Gobierno nacional no puede retirarse de golpe en la primera etapa”, sostuvo el mandatario radical que jugó en tándem con Milei en las últimas elecciones. Al igual que Jalil subrayó que algunas provincias están utilizando fondos propios para afrontar obras que debería absorber el estado nacional.

Al igual que sus pares, Valdés también hizo referencia a la necesidad de fortalecer la infraestructura que necesitan las provincias para desarrollar sus economías regionales.