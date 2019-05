Alfredo Cornejo, presidente de la UCR Fuente: Archivo

MENDOZA.- El gobernador y presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo , se mostró sorprendido por el anuncio de la senadora y expresidenta Cristina Kirchner sobre la fórmula electoral. Sin embargo, sentó postura al respecto, cargando sus dardos contra la exmandataria y su movida estratégica de ir como postulante a la vicepresidencia, secundando al ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández .

"Es una nueva trampa de Cristina", disparó el jefe del Ejecutivo mendocino, quien fue el principal hombre de la alianza Cambiemos en abrir la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri no fuera el candidato del espacio en las próximos comicios. "Es poner a alguien que luego se lo maneja desde atrás. Alberto Fernández tiene personalidad pero obviamente que el poder político es de Cristina". Así, Cornejo se refirió a lo que ocurrió en la década del '70 en el país cuando Héctor Cámpora fue postulante presidencial, mientras Juan Domingo Perón estaba proscripto. "Cámpora al Gobierno, Perón al poder terminó en la Triple A, en Videla y el golpe de Estado. No es una buena fórmula para la Argentina. Da mucho miedo", remató Cornejo, aclarando que "las épocas no son comparables, pero la ideología de Cristina va en la misma dirección".

"Fue una época nefasta en la que se incubó el Rodrigazo, la hiperinflación, una mega devaluación, un destrozo del aparato productivo y terminó en el golpe militar. No estoy aventurando que eso vaya a ocurrir pero no es una buena noticia", sumó Cornejo, quien también consideró que Alberto Fernández ha tenido contacto con los miembros de la Corte, por lo que se trata de "una fórmula defensiva de sus problemas judiciales, de los altos niveles de corrupción que ha tenido el Gobierno de Cristina, que está siendo juzgado".

"Alberto Fernández le da garantías de impunidad. Lavagna , no, Massa tampoco, Schiaretti , tampoco. Este anuncio es un dato más, no podemos decir que es menor, pero no tiene potencialidad de crecer. Lo que está en juego son las terceras opciones, por eso la propuesta del radicalismo está más vigente que nunca: hay que ampliar Cambiemos", reiteró Cornejo.

Así, para el gobernador mendocino el país vive una situación de grandes definiciones estructurales, de cara al futuro. "Lo que está en el fondo no es una elección, sino el rumbo de la Argentina. Si queremos vivir en un sistema democrático con instituciones sólidas y una economía sana", concluyó Cornejo durante la inauguración de una plazoleta en la ciudad, acompañado de el candidato a sucederlo, el intendente capitalino Rodolfo Suárez.