Aunque promete pelear por la reelección de Macri y critica con fuerza a Fernández, el gobernador de Mendoza analiza el escenario poselectoral

Mientras festeja el triunfo de su delfín, Rodolfo Suarez, en las elecciones para gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo se prepara para su próximo desafío: ganar las elecciones del 27 de octubre. En ellas competirá como primer candidato a diputado nacional atado a la misma boleta que encabeza el presidente Mauricio Macri, que busca su reelección.

Cornejo nunca ocultó sus diferencias con el Presidente y asevera que la crisis económica actual obedece, en buena parte, a la mala praxis política del macrismo. Empero, dejará los reproches de lado y apuntará toda su artillería contra el Frente de Todos y su candidato a presidente, Alberto Fernández, ganador de las PASO en Mendoza. "Él intentó nacionalizar la campaña en la provincia y fue el gran derrotado", subrayó, en diálogo con LA NACION.

"La centralidad de ese espacio político no la ocupa Fernández, sino la expresidenta Cristina Kirchner -advirtió-. Lo percibí en Mendoza el martes pasado, cuando Fernández protagonizó aquí un acto con los gobernadores, que supuestamente son sus aliados, para apoyar a la candidata de La Cámpora, Anabel Fernández Sagasti, la niña mimada de Cristina. Fue un acto grotesco, con aviones privados y vuelos chárteres que llegaron a la provincia para un acto de 40 minutos. Fernández no tenía necesidad de eso y si lo hizo fue porque se sintió presionado por Cristina. Esa es la prueba de que la centralidad pasa por ella".

-¿Cree que aquel acto de Fernández en Mendoza marca la impronta de un eventual gobierno nacional del Frente de Todos?

-Tengo que creer que sí. Él se presenta como un hombre moderado, pero se deja presionar por Cristina. Los que tienen la esperanza de que vuelven y que volverán mejores demostraron con ese acto que si vuelven, volverán peores.

-Ahora se vienen las elecciones nacionales. La estrategia de su frente, Cambia Mendoza, fue "provincializar" la campaña local. ¿Cómo será ahora? ¿Vendrá Macri a la provincia?

-Efectivamente, se trata de una elección nacional y vamos a encararla como tal. El sábado el Presidente vendrá a Mendoza y vamos a compartir un acto en el anfiteatro Gabriela Mistral.

-Pero Macri no estuvo en los festejos por el triunfo de Suarez.

-Él no estuvo invitado y tampoco pidió venir. Se trató de una elección provincial. Ahora se trata de una elección nacional y, si bien es difícil dar vuelta el resultado de las primarias, el radicalismo, yo incluido, daremos todo para ganar en octubre.

-¿Hay que mantener la unidad de Cambiemos después de octubre?

-Yo auspicio la unidad de esta coalición. Aunque gane Macri, tenemos que alzar la voz para que haya un liderazgo más horizontal en Cambiemos. En caso de una derrota, la Argentina necesitará una fuerza de alternancia que sea competitiva. Por eso allí deberán estar Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Martín Lousteau.

-Si gana Fernández, ¿qué perfil deberá adoptar Cambiemos como oposición? ¿Una posición dura o moderada?

-Primero, Fernández tiene que ganar. Segundo, habrá que ver qué tipo de gobierno encarna: si se trata de un gobierno prochavista como pretenden algunos personajes del kirchnerismo, como la propia Cristina, [Juan] Grabois, [Eugenio] Zaffaroni y otros, habrá que ejercer una oposición dura, férrea. Ahora bien, si pretende instrumentar un plan económico sensato, con equilibrio fiscal y sin emisión, bueno, por qué no conversar. Pero me parece ridículo anticiparnos cuando todavía no se celebró la elección y cuando ni siquiera conocemos el plan de gobierno de Fernández. Creo que ni él lo sabe.

-Fernández plantea, como primer paso, un "pacto social" de salarios y precios. ¿Es suficiente?

-Quien sea el que gane en octubre enfrentará una economía que está enferma desde hace muchos años. Será un gobierno que necesitará un plan económico sustentable y una base de sustentación política amplia construida sobre la base de acuerdos con todos los sectores. Ahora bien, no puede ser cualquier plan, debe ser idóneo técnicamente. Si alguien dice que se puede solucionar todo con un acuerdo de precios y salarios y, paralelamente, impulsa la emisión excesiva, ese acuerdo no va a durar nada. Es importante el apoyo político siempre y cuando el planteo económico sea idóneo.