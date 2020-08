El presidente Alberto Fernández sostuvo que la vacuna estará disponible para el primer semestre del año 2021 y que costará entre tres y cuatro dólares la dosis Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2020 • 19:15

Al anunciar que en la Argentina se realizará la producción de la vacuna que desarrollan en conjunto la Universidad de Oxford y el laboratorio Astra Zéneca, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, señaló que la misma estará disponible para el primer semestre del año 2021, que costará entre tres y cuatro dólares la dosis y que las personas en riesgo, los adultos mayores y quienes padezcan alguna enfermedad prevalente serán los primeros en acceder. Sin embargo, indicó que la misma es "un gran alivio para el futuro", pero no "una solución para el presente".

El primer mandatario mantuvo su posicionamiento de que, ahora, "no hay una mejor solución que preservarse", aunque refirió tajante: "La actividad se ha liberado en gran medida, que me sigan hablando de cuarentena es algo que me asombra".

Las frases de Alberto Fernández durante el anuncio oficial

"Una de las preocupaciones que siempre tuvimos es garantizarnos que en el momento que la vacuna esté en condiciones de disponerse, la Argentina no tenga que esperar y pueda acceder lo más pronto posible a esa vacuna".

y pueda acceder lo más pronto posible a esa vacuna". "El laboratorio ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, que van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021 y que se irán distribuyendo equitativamente entre los países que así lo demanden y a solicitud de los gobiernos de esos países".

para que y que entre los países que así lo demanden y a solicitud de los gobiernos de esos países". "La producción latinoamericana va a estar a cargo de la Argentina y de México".

va a estar "Este acuerdo le permite a Latinoamérica y a la Argentina acceder entre seis y doce meses antes a la vacuna".

"Es un inmenso desafío para la industria nacional y un reconocimiento a la calidad de los laboratorios argentinos".

y un "México será el encargado de envasar la vacuna y de completar el proceso de producción".

será el y de "Esto pone a la Argentina en un lugar de tranquilidad".

"El aporte que ha hecho la Fundación Slim nos ha permitido acceder a esta vacuna a precios mucho más que razonables".

nos ha permitido "El precio de la vacuna se calcula que va a estar entre tres y cuatro dólares la dosis".

se calcula que va a estar entre "Es una gran noticia que México y la Argentina sean los puntos referenciales para la producción de la vacuna y que podamos traer una solución al continente".

para la producción de la vacuna y que "Esperamos que cuanto antes podamos comenzar el proceso productivo".

"Hay que celebrar la conducta de la empresa Astra Zéneca y de la Universidad de Oxford porque están garantizando una vacuna sin ganancias, sin buscar rentabilidad, o beneficios económicos. Eso hace que sea particularmente barata en relación a otros proyectos que conocemos".

Eso hace que sea particularmente "Esto es un gran alivio para el futuro, no es una solución para el presente. El número de contagios y de fallecimientos crece y eso, a esta altura de los acontecimientos, depende esencialmente de la conducta ciudadana y social".

El número de y eso, a esta altura de los acontecimientos, "La actividad se ha liberado en gran medida, que me sigan hablando de cuarentena es algo que me asombra porque la gente sale, se cuida con barbijos, algunos respetan la distancia social, los negocios están abiertos, la actividad comercial en la Ciudad de Buenos Aires es muy amplia hoy en día y también en el Gran Buenos Aires".

porque la gente sale, se cuida con barbijos, algunos respetan la distancia social, los negocios están abiertos, la actividad comercial en la Ciudad de Buenos Aires es muy amplia hoy en día y también en el Gran Buenos Aires". "Todos tengamos en claro que el riesgo está, que el virus no se ha ido, que el problema no está superado y que necesitamos poner nuestra cuota de responsabilidad".

que que y que necesitamos poner nuestra cuota de responsabilidad". "Las reuniones sociales son los momentos donde con más facilidad la gente se relaja y los contagios prosperan".

son los momentos donde con más facilidad "América Latina va a necesitar alrededor de 230 millones de dosis, excluido Brasil porque tiene un acuerdo con otro desarrollo".

porque tiene un acuerdo con otro desarrollo". "Lo primero que vamos a requerir es la cantidad de dosis necesarias para preservar la salud de las personas en riesgo, nuestros adultos mayores y los que por alguna enfermedad prevalente tienen más riesgo de contagiarse. Y después tratar de vacunar a todos los que necesiten porque no han sido contagiados hasta aquí".

Y después tratar de vacunar a todos los que necesiten porque no han sido contagiados hasta aquí". "Nadie me dice que haya una mejor solución que preservarse".

"No existen los cuidados que permanentemente pedimos que existan".

"El problema central que tenemos es que no podemos saber quién está infectado porque hay un montón de gente infectada sin síntomas".

que tenemos es que porque hay un montón de gente infectada sin síntomas". "Comprendo que quisiéramos vivir en otro tiempo, en otras condiciones, pero este es el tiempo que nos ha tocado".

en otras condiciones, pero "El riesgo es igual en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires".

"Le diría a los opositores que hablen con un opositor como el gobernador de Jujuy y que le pregunten a él que le ha pasado".

y que le pregunten a él que le ha pasado". "Que cada uno cargue con la responsabilidad que le quepa".

"No está en discusión la libertad, está en discusión la salud, acá ninguna libertad fue afectada".

acá ninguna libertad fue afectada". "Tenemos la tranquilidad de que siempre hemos pensado en la salud de la gente".

"Estamos abiertos a cualquiera que nos pueda aportar la solución".

"Queremos que los argentinos, cuanto antes, puedan inmunizarse".

"El que primero traiga la vacuna va a ser muy bienvenido".