Luego de que Vicente López habilitara las actividades recreativas al aire libre y que San Isidro lanzara el "Take Away Plus", otro partido bonaerense que forma parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) decidió avanzar con actividades no previstas dentro de las permitidas para la "Fase 3", que alcanza a 35 municipios.

La novedad es que se trata de un partido gobernador por un intendente del Frente de Todos, Ariel Sujarchuk, quien avanzó con la autorización para el regreso de las obras de construcción particulares en Escobar. La medida está vigente desde el 6 de agosto, según confirmaron a LA NACION fuentes de la municipalidad, y generó polémica en otros municipios.

Hace 12 días y, tras un acuerdo con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Sujarchuk lanzó el "Protocolo de Reactivación Parcial de Obras Particulares". Esta flexibilización alcanza a aquellas construcciones particulares que tengan un avance de obra del 90% o superior.

En la primera de las nueve páginas del instructivo se aclara: "Se notifica al profesional responsable y al propietario que para poder solicitar la reactivación de obra ante la Dirección General de Ordenamiento Territorial, la misma se debe encontrar con un 90% de la superficie aprobada a construir ejecutada".

Luego se explica que el profesional a cargo de la obra: arquitecto o maestro mayor, debe completar un formulario con los detallesde la obra que son considerados una "declaración jurada".

Además, deberá incluir el protocolo de higiene y seguridad aprobado por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) y el aval de la "comisión de arquitectura del barrio cerrado" o inspección de obras de Escobar en caso de que se trate de una obra en un barrio abierto.

A todos estos requisitos se suma la incorporación de fotos donde se verifique el estado de avance de la construcción. También, un plan de trabajo en el que se detalle qué tareas se harán, cuántas personas trabajarán en la obra y durante cuántos días.

En tanto, se explicita que se deberá tener un trabajador cada 50 metros cuadrados y que queda "terminantemente prohibido":

compartir mate o infusiones

compartir gaseosas u otros líquidos

asados de obra

compartir cigarrillos

cualquier otra actividad que produzca que sea de Riesgo de contagio o transmisión de Covid-19

Sorpresa y silencio oficial

LA NACION se contactó con funcionarios de la administración de Axel Kicillof que se mostraron sorprendidos ante la decisión de Sujarchuk de avanzar con una apertura mayor a las avaladas desde la administración de Alberto Fernández.

"Nada para comunicar por el momento" fue la frase tajante que eligieron desde La Plata ante la consulta de este medio por la iniciativa del mandatario de Escobar. Solo remarcaron: "No fue algo acordado con nosotros y no está permitido por el Gobierno Nacional". El gobierno bonaerense suele replicar, sin sumar una coma, los decreto nacionales.

La misma postura tomó la administración del propio Sujarchuk, que declinó de hacer declaraciones a este medio ante la consulta por el avance de las autorizaciones más allá de lo permitido por Kicillof y Fernández.

En tanto, desde uno de los partidos linderos a Escobar, también comandado por el Frente de Todos, se mostraron sorprendidos. "Nos habían dicho que solo era un compromiso que se firmó con la UOCRA para tranquilizarlos por el tema de las fuentes de trabajo. Pero que recién iba a entrar en vigencia cuando lo permitiera la provincia y Nación. No sabíamos que ya estaba en marcha. Esto va a generar polémicas", dijeron.

En la actualidad, son 35 los partidos que están en "Fase 3", la más restrictiva dentro de la provincia de Buenos Aires, todos dentro del AMBA. Las prohibiciones que pesan sobre los partidos que integran esta fase son:

Servicio Doméstico

Obra privada de construcción

Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes en comercios de cercanía con ingreso de clientes

Salidas de esparcimiento

Actividades religiosas presenciales

Servicio de comidas y bebidas para consumo en locales gastronómicos

Actividades culturales (transmisión remota y grabación de shows)

Actividades deportivas al aire libre

Actividades recreativas con distanciamiento social

Actividades sociales con distanciamiento físico de hasta 10 personas

Gimnasios

