"Mientras la cuarentena se alarga y la pandemia no ceja, el municipio de San Isidro sigue buscando maneras creativas para que, sin romper la cuarentena, los vecinos disfruten de momentos al aire libre siguiendo protocolos y bajo estrictas medidas de bioseguridad".

Con esa entusiasta frase, la intendencia comandada por Gustavo Posse (Juntos por el Cambio) presentó en su página web el "take away plus", al que define como parte de la "búsqueda de cuidar la salud mental y física de los vecinos" y presenta como "un sistema por el que bares, cafés y restaurantes (uno de los sectores económicos más castigados por la cuarentena) puedan poner bancos al aire libre, convenientemente separados entre sí a dos metros de distancia, y ofrecer sus menús para que se pueda comer en el lugar". De inmediato, aclara: "No se permitirán mesas y no habrá venta de alcohol".

Acto seguido, Posse indica que la nueva modalidad "no rompe las medidas nacionales y provinciales vigentes" de la cuarentena por el coronavirus y ofrece a los "vecinos una salida recreativa que está super regulada y al mismo tiempo descomprime la ansiedad y angustia del encierro que vienen siguiendo hace más de 4 meses".

En el gobierno de Axel Kicillof, que por la continuidad de la cuarentena a partir del lunes próximo hoy mantuvo un encuentro virtual con los intendentes bonaerenses antes de la reunión con el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, están lejos de compartir ese entusiasmo.

Consultados por LA NACION, desde la Provincia señalaron que la nueva modalidad no cuenta con autorización provincial. Aunque no por eso dijeron que esté prohibida. Hablan de "pruebas piloto" de los intendentes, "a su riesgo".

"Hay varios intendentes que desarrollan pruebas piloto asumiendo los graves riesgos que implica. Después, cuando tienen brotes, vuelven hacia atrás", indicaron desde La Plata. Explicaron luego que las habilitaciones de los comercios dependen de los municipios, no de la Provincia. La nueva modalidad se situaría así en una suerte de zona gris, tironeada por la política, la economía y las preocupaciones sanitarias.

"Es bueno para el comercio, es bueno para el vecino, no viola ninguna normativa de la cuarentena", enfatizaron desde el Municipio, para insistir: "Somos respetuosos de las medidas de Nación y Provincia y con creatividad tratamos de darle a los vecinos posibilidades de tomar aire con protocolos sanitarios estrictos al igual que hicimos con el autocine".

La alternativa, deslizan, es que la apertura se imponga en la realidad y no exista un protocolo para ordenarla.

En la página del municipio, el protocolo publicado enumera los siguientes requisitos para el "take away plus":

funcionará de lunes a domingo en horarios de 7 a 20:00 durante la semana y de viernes a domingo, de 8:00 a 0:00.

el consumo podrá ser en el lugar en espacios abiertos públicos y privados.

el material que se use debe ser absolutamente descartable y se deberán desechar luego de usarse.

no habrá elementos de uso común como aceiteras, saleras, servilleteros.

las "cartas" o menús tradicionales se deberán reemplazar por sistemas de código QR o letreros visibles, o cualquier modalidad que no implique manipulación.

la distancia entre los "comensales" deberá ser de al menos dos metros.

los clientes no podrán ingresar al local

También agrega una serie de medidas de seguridad obligatorias:

Un responsable que evite aglomeraciones

Diagramar el espacio donde se formarán las filas

El personal deberá utilizar todos los elementos de protección individual

Se deberá utilizar un banco o silla individual separado del otro a dos metros de distancia

No se permitirán mesas ni barras

No se permitirán venta de bebidas alcohólicas