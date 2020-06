Coronavirus en la Argentina: Alberto Fernández participó de una entrevista desde la Quinta de Olivos Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de junio de 2020 • 21:10

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, participó de una entrevista televisiva desde la Quinta de Olvios y dio detalles de las últimas medidas, luego de la reunión que mantuvo junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

"Entre los tres vimos lo que pasa y tenemos una mirada muy parecida. Han aumentado los contagios y las camas y nos llama la atención. El AMBA es una zona demográfica única, hoy vemos que el virus circula en todos los barrios porteños. Tenemos que ver el modo de bajar el tránsito de gente para que baje el nivel de contagio", comenzó.

Tras la reunión, los funcionarios anunciaron que permitirán el transporte en el AMBA solo para los trabajadores esenciales. "Vimos cómo crece el movimiento, crecen los contagios. Hemos tomado una decisión, por eso a partir de las 00 de mañana solamente podrán utilizar el transporte los trabajadores esenciales y seremos muy estrictos", indicó el Presidente.

Y agregó: "En el Área Metropolitana de Buenos Aires está concentrado el 95% de los contagios y venimos observando cómo a medida que aumentó la circulación aumentaron los contagios. Esto nos preocupa, también porque hay más camas ocupadas en los hospitales".

Después de que el médico presidencial le recomendara salir lo menos posible de la residencia de Olivos, Alberto Fernández encabezó allí una cumbre con el gobernador bonaerense y con el vicejefe de gobierno porteño para definir el futuro de la cuarentena en el área metropolitana.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no estuvo presente, en cumplimiento de una recomendación del ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, para que restrinja al máximo las reuniones presenciales. Pese a que el examen de Larreta dio negativo, la recomendación responde al contagio de María Eugenia Vidal, con quien el jefe de gobierno almorzó la semana pasada.

Asimismo, se refirió a la situación económica y reiteró su postura respecto a la decisión de priorizar la salud de todos los argentinos. "Mi compromiso ético es cuidar la salud de todos y que nadie quede abandonado. Cuando vemos las camas ocupadas es porque algo estamos haciendo mal. Para mí no hay un dilema entre la salud y la economía. Sino, miren al lado: 45.000 muertos en Brasil".

Caso Vicentin

Tras un cruce incómodo con la periodista de Telefe Noticias Cristina Pérez, Alberto Fernández opinó sobre la medida de expropiación llevada adelante por el Gobierno. "Nosotros no expropiamos una empresa que funciona bien, estamos expropiando una empresa acusada de una serie de maniobras que han hecho un enorme daño al sector cerealero argentino", dijo.

"La pregunta funcionaría mejor si Cristina deja de lado los adjetivos", criticó Fernández luego de la pregunta de la periodista. Y agregó: "Ya el solo hecho de adjetivarlo supone, polémica y cuestionable es adjetivar, eso es lo que usted cree, no es el común". Pérez defendió la utilización de los adjetivos en la pregunta en relación a las cuestiones anticonstitucionales de la medida. "La Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir en una empresa privada, por eso hablo de polémica y cuestionable", le respondió.

Más adelante, los periodistas retomaron el tema. "¿Lo de Vicentin fue idea suya o de Cristina Kirchner?", le preguntó más adelante la periodista. "La decisión fue mía. Cada vez que no les gusta una medida cargan las tintas sobre Cristina", respondió Fernández, algo ofuscado.

Deuda

"Yo no soy el presidente del default, el presidente del default fue el anterior", acusó Fernández. Luego de que se complique la situación con los bonistas, el Presidente sostuvo que con el ministro de Economía, Martín Guzmán, están haciendo un "enorme esfuerzo" para acordar con los acreedores.

"No me gusta esta Argentina que cae en el default todo el tiempo, nosotros recibimos el país en default porque el reperfilamiento era un default, pero ningún acreedor me va a convencer de que haya sufrir más a los argentinos para pagar un peso de deuda más, en eso soy inflexible. No le pueden exigir a la Argentina lo que no le exigen al mundo. Ojalá podamos acercar posiciones, si no quieren ya no depende de mí", agregó.

Noticia en desarrollo