Tras la presentación de la propuesta a los acreedores privados, el ministro de Economía, Martín Guzmán , reiteró hoy que la Argentina se encuentra en un "virtual default". Y ratificó que actualmente el país no está en condiciones de pagar su deuda. "Lo que estamos planteando no es solamente no pagar por este año o el próximo, sino una reestructuración de deuda integral", afirmó el funcionario en una extensa entrevista con el portal El Cohete a la Luna, que dirige Horacio Verbitsky .

Con la oferta a los bonistas privados, aseguró Guzmán, el Gobierno buscó "la mejor combinación entre quita de capital y quita de intereses". "No es que podíamos pagar algo antes y no podemos ahora. Ya no podíamos. Y estamos proponiendo no pagar nada en los próximos tres años y un cupón del 0,5% en 2023", detalló. Ese cupón, aclaró el ministro, equivale a 300 millones de dólares sobre la ley de Nueva York.

1) "Virtual default"

En ese marco, Guzmán sostuvo que el país "ya está en una situación de virtual default". "La oferta es aceptada se habrá resulto un problema. En caso contrario, ya considerábamos que estamos en un virtual default, tenemos un plan para eso. La Argentina ya no está recibiendo crédito externo" , apuntó. "No es que va a dejar de recibir. No lo está recibiendo y no pensábamos que lo iba a recibir", completó.

Según el ministro de Economía, el gobierno nacional ya está aplicando un programa "que asume que no hay crédito externo". "No es una cuestión de Plan A o B", remarcó.

Guzmán remarcó que llegar a un acuerdo para evitar el default "abriría ventanas de oportunidad, generaría mayor estabilidad y aceleraría el proceso de recuperación". "En el contexto del coronavirus, los plazos han cambiado. Nos parece insensato hacer política económica sobre la base de sueños e ilusiones. Hay que hacerlo sobre la base de la realidad", señaló.

La deuda con el FMI

Además, el ministro de Economía dijo que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) también debe reprogramarse.

"Es cierto que la Argentina tiene una deuda con el Fondo a la que no podrá hacer frente hasta 2023. También va a ser necesario que se reprograme eso ", subrayó. "Pensamos que en este momento el Fondo lo entiende, y el análisis de sostenibilidad de la deuda que publicaron lo refleja", añadió.

El impuesto Patria

Por último, Guzmán respaldó el proyecto de ley que impulsan diputados kirchneristas para crear un impuesto a los grandes patrimonios. "Es un proyecto que tiene nuestro apoyo , hemos estado analizándolo en detalle. Y corresponde ", indicó.

Guzmán dijo que el nuevo tributo afectará "aproximadamente a 11.000 personas, de una posición patrimonial muy fuerte". "En esa línea se avanzará en los próximos días", advirtió.

El impuesto, explicó el funcionario, se aplicará sobre fortunas mayores a un millón de dólares. La iniciativa propone gravar con un impuesto extraordinario los grandes patrimonios y las ganancias millonarias tanto de las personas físicas como de las empresas. Aspira recaudar más de US$2400 millones. Guzmán aseguró que se necesitan "recursos para financiar políticas de Estado absolutamente necesarias para lidiar" con la pandemia.