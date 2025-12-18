El PJ dividido, la izquierda y los piqueteros: quién es quién en la marcha contra la reforma laboral

Organizaciones sociales y dirigentes del Partido Justicialista y el frente de Izquierda participan hoy de la protesta convocada por la CGT en contra de la reforma laboral impulsada por Javier Milei. Mientras se desarrolla la marcha, Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual presidenta del bloque libertario en el Senado, negocia con la oposición para dictaminar hoy el proyecto del oficialismo en la Cámara alta.

La resistencia del peronismo es un desafío que se siente también es la calle, donde distintas agrupaciones del Partido Justicialista decidieron decir presente. Una de ellas es La Cámpora, que concentra, esta tarde, en la esquina de Avenida de Mayo y Chacabuco. En el centro de la columna, entre banderas, bombos y pecheras de un estridente azul, el senador nacional Mariano Recalde acompañaba la movilización contra la iniciativa del Gobierno que podría votarse la próxima semana. LA NACION intentó conversar con el legislador, pero militantes que lo escoltaban aseguraron que no hablaría con la prensa.

Casi una cuadra más atrás −donde la circulación solo está interrumpida por la concentración de agrupaciones más dispersas sobre los márgenes de la calzada− marcha la columna del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), referenciada en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Las internas que el peronismo logró anestesiar para las últimas elecciones bonaerenses y nacionales, hoy vuelven a palparse con la agrupación kicillofista y la de Máximo Kirchner marchando por separado. No comparten banderas, ni espacio físico; sólo una demanda común contra la reforma laboral.

“No es la primera vez que vengo a una marcha de los trabajadores. Yo fui cuatro veces secretario general del movimiento de trabajadores de Ensenada y los convoqué a esta marcha por todos los derechos que no queremos perder”, sostuvo a LA NACION Mario Secco, intendente de Ensenada. Se moviliza junto a la columna del MDF, a la que siguen militantes de otros jefes comunales como Fernando Espinoza (La Matanza) y Jorge Ferraresi (Avellaneda). Con sus distintas vertientes presentes, el Partido Justicialista puso dos cuadras de la Avenida de Mayo bajo su dominio.

“[La reforma laboral] es un retroceso. No es la primera vez que encabezo algo así. Ya lo hicimos con la reforma laboral de De La Rúa. No hay nada de esta reforma que realmente sea bueno para los trabajadores”, continúa Secco, mientras espera a que su columna avance a Plaza de Mayo, donde concentran la mayoría de las organizaciones sociales y sindicatos.

Allí, frente al Cabildo y pasado el mediodía, ya habían plantado bandera gremios como Ctera (de docentes) y agrupaciones como Barrios de Pie, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Movimiento Evita. Sus pancartas y banderines blancos y azules se habían adueñado del paisaje del microcentro desde temprano. “Por cada puesto de trabajo formal que se pierde en Argentina, hay cuatro o cinco que se pierden de la economía informal. Esta convocatoria excede a la CGT y los trabajadores sindicalizados. Incluso trasciende al peronismo”, señaló a este medio Nicolás Villarreal, del Movimiento Evita.

Allí, donde se encontraba, en el epicentro de la Plaza de Mayo, la marcha se desarrolló con normalidad, sin incidentes salvo algunos enfrentamientos entre las columnas de la Uocra y camioneros.

No ocurrió lo mismo sobre la 9 de Julio, donde al menos un centenar de oficiales custodiaba la movilización y −según denuncian algunos de los presentes− rociaron con gas pimienta a algunos de los manifestantes para liberar uno de los carriles centrales de la 9 de Julio. Gustavo, uno de los presentes cuando comenzó el enfrentamiento, contó que la Policía intentó despejar ese carril y que, como las columnas no lograron avanzar lo suficiente como para liberar la calle porque la circulación por la Avenida de Mayo estaba paralizada, lanzaron gas pimienta para dispersar la concentración.