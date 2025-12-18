La CGT busca dar una muestra de fuerza en la calle y rechaza la reforma laboral con un duro documento

La CGT prevé dar esta tarde una demostración de fuerza contra el gobierno del presidente Javier Milei, con un acto en Plaza de Mayo en el que tildará de “regresiva y precarizadora” la reforma laboral que pretende el oficialismo darle media sanción en el Senado antes del fin de año.

La central obrera instaló un escenario en el medio de la Plaza de Mayo, por delante de la pirámide, y que mira hacia el Cabildo. La escenografía montada incluye un telón celeste de fondo el que se lee, en letras blancas, “En defensa del trabajo y la dignidad”. La misma leyenda se dispuso sobre el atril desde el que darán discursos los nuevos tres secretarios generales, Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), que debutan como caras visibles de una protesta de la central obrera peronista.

Pantallas gigantes a los lados del escenario y sillas blancas sobre la plaza completan el escenario previo.

Las columnas más cercanas al escenario portan banderas de CGT, UDA, Uocra, Smata y Seivara (gremio del vidrio, bastión de Jerónimo).

En los últimos días, la conducción de la CGT activó reuniones previas a la manifestación, como la que concretó con intendentes bonaerenses mayormente enrolados en La Cámpora. Se espera presencia, además, de otros sectores del PJ, movimientos sociales y agrupaciones de izquierda.

Documento

El mensaje de los líderes cegetistas será que el proyecto de reforma concibe el trabajo como un costo a reducir, y no como un derecho humano. Subrayarán que se busca debilitar a los sindicatos y que la iniciativa no generará empleo. Subrayarán que será más barato despedir personal.

El Gobierno será caracterizado en el discurso como una administración que atiende las demandas del capital financiero y no de los trabajadores.

La Casa Rosada está blindada por el operativo de seguridad por la marcha de la CGT Fabián Marelli

La manifestación se hace notar en las avenidas 9 de Julio y De Mayo. La 9 de Julio, por donde avanzan columnas de sindicatos como el de camioneros, está cortada desde Belgrano hacia el norte, con despliegue de efectivos de la Policía de la Ciudad. La Avenida de Mayo, está interrumpida desde 9 de Julio hacia la plaza y es epicentro de concentración de columnas sindicales y políticas. El operativo de seguridad es coordinado por la Ciudad y la Nación.

Noticia en desarrollo