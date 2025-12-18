Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El presidente del bloque de diputados de Pro, Cristian Ritondo, acusó un acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo a cambio de cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN) y le marcó la cancha a La Libertad Avanza. "La falta de códigos corre por cuenta de LLA y de quien preside esta cámara“, apuntó.