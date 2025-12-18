LA NACION
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

Ritondo acusó acuerdos entre el oficialismo y el kirchnerismo por cargos en la AGN: "La falta de códigos corre por cuenta de LLA y de quien preside esta cámara"Manuel Cortina

El presidente del bloque de diputados de Pro, Cristian Ritondo, acusó un acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo a cambio de cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN) y le marcó la cancha a La Libertad Avanza. "La falta de códigos corre por cuenta de LLA y de quien preside esta cámara“, apuntó.

La izquierda se retira del recinto

Fueron nombrados los nuevos auditores de la AGN

Tras el rechazo de la izquierda y Pro, la Cámara de Diputados aprobó los nombramientos de nuevos auditores /en la AGN. Se trata de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calleti.

El bloque de Provincias Unidas se retiró del recinto

El bloque de Provincias Unidas se retiró de la Cámara de Diputados luego de la intención de tratar nombramientos en la AGN. “Nombraron gente a las 3 de la mañana. No hay más casta que eso”, señalaron.

El tuit sobre Cristian Ritondo que Lilia Lemoine borró

El tuit que compartió Lilia Lemoine sobre Cristian Ritondo

Grabois apuntó contra la bancada de LLA: "Tienen que hacerse un narcotest todos"

El diputado Juan Grabois apuntó contra la bancada de La Libertad Avanza (LLA) y expresó: “Tienen que hacerse un narcotest todos”. Además cruzó a Lorena Villaverde, quien está acusada de supuestos vínculos con el narcotráfico, y le chicaneó: “Te voy a ir a visitar al penal”.

La chicana de Martín Menem a Martín Lousteau: "Levantó la mano muy baja"

El diputado Martín Lousteau le recriminó al presidente de Diputados, Martín Menem, que salteó su turno durante una moción, a lo que el titular de la Cámara baja le chicaneó en referencia a la votación de aumento de sueldos de senadores en la que el entonces senador votó a favor de forma desapercibida: “Levantó la mano muy baja”.

La ley de inocencia fiscal recibió media sanción

El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto pero no pudo derogar la ley de discapacidad y el financiamiento universitario

Por Laura Serra y Delfina Celichini

En el debut de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados, el oficialismo consiguió aprobar en general el proyecto de presupuesto 2026, pero sufrió una derrota significativa: la oposición le volteó un capítulo entero -el XI- donde Javier Milei pretendía derogar la ley de discapacidad y el financiamiento universitario.

Leé la nota completa acá
