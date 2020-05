El Frente de Todos usó su mayoría en el Comisión Bicameral del Congreso para dictaminar en favor de las atribuciones extendidas para Santiago Cafiero

El kirchnerismo aplicó su mayoría en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y le dio luz verde al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 457/20 por el cual el presidente Alberto Fernández le otorgó amplios poderes al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para modificar y reasignar sin límite partidas presupuestarias con la justificación de la pandemia de coronavirus.

En un extenso debate por videoconferencia de más de tres horas, oficialismo y oposición se trenzaron en un duelo dialéctico en el cual el Frente de Todos defendió la medida en la emergencia sanitaria y Juntos por el Cambi o la rechazó por considerarla un paso más del Gobierno en el camino a la concentración de poder y en el avasallamiento de la facultad de sanción y control que le corresponde al Congreso sobre el presupuesto nacional.

"Se está exacerbando el hiperpresidencialismo . El Poder Ejecutivo está sacando de la cancha al Congreso de la Nación", denunció el diputado radical Luis Petri (Mendoza).

Con nueve representantes sobre un total de 16 miembros en la bicameral, el Frente de Todos no tuvo problemas para firmar dictamen de mayoría favorable y dejar al polémico decreto listo para su tratamiento en el recinto de las cámaras legislativas.

"Si el presupuesto 2019 no es el adecuado, si no le gusta, lo que el Presidente debería hacer es enviar otro presupuesto. Estamos en el quinto mes del año y el Poder Ejecutivo no ha enviado el presupuesto al Congreso", se quejó el diputado macrista Pablo Tonelli (Capital), que tuvo a su cargo la argumentación jurídica del rechazo opositor al decreto.

La defensa del oficialismo

El Frente de Todos rechazó de plano la lectura de la oposición, asegurando que el decreto de la polémica es claro en cuanto a que solo elimina los límites para reasignar partidas con el objetivo de combatir la pandemia de coronavirus.

"Este DNU se centro no sobre todo el presupuesto, está centrado en todo lo que se está invirtiendo como consecuencia de los DNU que se han dictado como consecuencia de la pandemia", aseguró el diputado Pablo González (Frente de Todos-Santa Cruz).

En ese sentido, González recordó que presupuesto 2019 se encuentra prorrogado y justificó la necesidad de reasignar partidas en el hecho de que el proyecto enviado por el gobierno de Mauricio Macri en septiembre del año pasado "no tenía nada que ver con la realidad económica que estaba viviendo el país".

El decreto dictado por el Poder Ejecutivo el 10 de mayo pasado elimina el tope del 7,5% del total del presupuesto que la ley de emergencia pública, aprobada en diciembre último, había establecido como límite al jefe de Gabinete para reasignar y modificar partidas sin la aprobación del Poder Legislativo.

"Son reasignaciones de partidas para dar respuesta a esta realidad que tenemos. Sólo se está modificando esa facultad de reasignación relacionada con los decretos dictados por la pandemia", insistió González. "Es un compartimiento estanco", añadió el santacruceño para fortalecer el argumento de que la facultad otorgada al jefe de Gabinete sólo está limitada a la emergencia sanitaria.

Tonelli disintió con la lectura oficialista. "Claro que lo tendrá que hacer para atender la pandemia, pero lo cierto es que al no tener límite puede reestructurar la totalidad del presupuesto", replicó. "Si se buscaba flexibilidad presupuestaria, vaya si la ha conseguido el Presidente", agregó.

Vía libre para ratificar el decreto

Según la legislación vigente, sancionada en el gobierno de Néstor Kirchner con la redacción de Cristina Kirchner, para derogar un DNU se necesita el rechazo de ambas alas del Congreso. Un escenario impensado en la actualidad si se tiene en cuenta que el Frente de Todos controla el Senado.

En este contexto, la ratificación legislativa del DNU que amplía los poderes presupuestarios del Jefe del Gabinete solo tendría como finalidad dar un gesto de fortaleza política de parte del oficialismo.

El polémico decreto provocó la reacción crítica de toda la oposición, incluso de las bancadas que vienen jugando como aliados del oficialismo en la Cámara de Diputados.

Así, además de Juntos por el Cambio, que presentó proyectos en ambas cámaras legislativas, también impulsan iniciativas para derogar el DNU 457/20 los diputados Graciela Camaño y José Luis Ramón, de los interbloques Federal (ex lavagnistas) y Unidad Federal, respectivamente.