Coronavirus: cuándo estará vacunada toda la población mayor de 18 años en la provincia, según Daniel Gollán

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, destacó el avance de la campaña de vacunación contra el coronavirus y pronosticó: “Al ritmo que vamos, prácticamente, vamos a estar con toda la población mayor de 18 años vacunada con una primera dosis para septiembre”. Incluso, planteó que, para fines de agosto o septiembre, se sentirá “la sensación de que estamos saliendo, no de una forma absolutamente total, pero ya para una vida mucho más normal”.

Además, el funcionario celebró que se haya avanzado en los turnos libres de vacunación, una apuesta que -dijo- se continuará; y puntualizó que “el 53% de la población que se ha registrado para vacunarse” en la provincia ya recibió al menos una dosis, por lo que pronto alcanzarán al “núcleo crítico de 6 millones de personas” que buscan proteger primero.

De esta manera, Gollán lanzó: “La campaña antivacuna fracasó rotundamente. Hoy tenemos niveles de gente que se anota para vacunarse muy superiores a los que tienen países europeos o Estados Unidos; ya estamos en un 74%, todos los días se anota gente y hay un efecto contagio”.

Más adelante, el ministro resaltó la importancia de generar “medidas fuertes de cuidado en las fronteras para retrasar” el avance de la cepa Delta en el país. Y analizó: “Algunas de las variantes logran hacer que las vacunas sean menos efectivas, pero se las puede adaptar. Pronto vamos a tener vacunas adaptadas a las nuevas variantes, pero toda la evidencia que tenemos es que, aún así, las vacunas siguen siendo muy buenas para prevenir casos graves para el conjunto de variantes que están dando vueltas en el mundo. No es que no se producen internaciones y fallecimientos, pero en mucha menos cantidad”.

Acerca de las vacaciones de invierno, Gollán sostuvo que las actividades que estén habilitadas o no dependerán del semáforo que suelen utilizar para determinar las restricciones y se mostró optimista al respecto. “En el país, hay un descenso muy fuerte [de casos]. En el AMBA, ya hemos salido de la alarma epidemiológica y pudimos recuperar muchas actividades, entre ellas la presencialidad escolar. Los indicadores bajan por las medidas de cuidado, por la vacunación y por la inmunidad que genera la gente que se enfermó; ese número hace que, sin ser todavía un efecto rebaño, logremos cortar líneas de contagio”, subrayó.

Según destacó, algunos municipios del interior bonaerense “que están muy cerca, o ya han alcanzado, el efecto rebaño”, probablemente, con el avance de la vacunación, no tendrán que volver a entrar en etapas de restricciones.

Consultado por la frase de Mauricio Macri sobre que el Covid-19 es una “gripe un poco más grave”, el ministro bonaerense respondió: “Me cuesta opinar cuando habla esa persona. La verdad es que ha sido muy triste su papel, como otros que minimizaron la situación. Incluso, tuvo que salir a retractarse porque le habrán dicho que, desde el punto de vista de la imagen y del marketing, no queda bien lo que dijo, pero yo creo que es realmente lo que piensa, porque lo dijo siempre: que se mueran los que se tengan que morir, el virus tiene que hacer su trabajo, el virus solo va a generar inmunidad de rebaño... Desde ese punto de vista, no me sorprendió; sí es triste. Yo pienso en las familias de los 80 mil argentinos que han fallecido en esta pandemia y realmente escuchar a alguien que me diga eso, me pondría mal”.

Finalmente, Gollán habló acerca de la reforma al sistema de salud, destacó que es una iniciativa “para cuidar el bolsillo de los argentinos” ante la situación económica del país. “El sistema lo organiza el mercado, y el mercado generalmente lo hace en forma caótica, no en forma ordenada y planificada. Lo que estamos proponiendo es que nos sentemos todos. Hay muchos problemas que los podemos arreglar entre todos los sectores. Hoy el sistema de privado prestador de servicios de salud está muy pero muy mal, y está desfinanciado por una serie de factores. Hay que discutir el modelo”. Y concluyó: “Ninguna transformación se hace sin ningún tipo de tensión”.

Sin embargo, aclaró que lo que plantean “no es una locura ni una cosa rara”, y dijo: “No queremos expropiarle a nadie, es simplemente ver cómo ordenamos el sistema porque el mercado lo organiza de forma caótica, y eso no es bueno cuando se trata de un derecho, como la salud, que debe ser con equidad”.

LA NACION