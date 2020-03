En decenas de municipios bonaerenses, los intendentes cerraron accesos para limitar la circulación vehicular Crédito: Twitter

26 de marzo de 2020 • 11:33

Carlos Bianco, jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires , comunicó la posición del gobierno de Axel Kicillof sobre la decisión que decenas de intendentes llevan adelante de cerrar los accesos a sus municipios para limitar la circulación vehicular y, de esta manera, cumplir con la cuarentena general para mitigar los efectos del brote del nuevo coronavirus. " Los intendentes no tienen la competencia para cerrar la circulación del tránsito ", expresó el funcionario.

" En algunos casos los cierres de distritos obedecen a cuestiones entendibles que están sujetas a alguna planificación ", dijo Bianco a Radio La Red. Sin embargo, el jefe de Gabinete bonaerense indicó que los jefes municipales no tienen la facultad para restringir el tránsito. " Desde la provincia estamos permitiendo solo aquellas medidas con un sentido claro, porque cerrar por cerrar no tiene sentido . No vas a evitar el contagio del coronavirus", planteó la mano derecha del Gobernador.

Lo mismo había dicho más temprano Ariel Sujarchuk , intendente de Escobar , al mismo medio. " Estas medidas aisladas son contraproducentes . Lo diría también de otros jefes comunales. El coronavirus no respeta límites distritales ni límites sociales ni límites políticos", dijo.

Bianco sostuvo que estas medidas que manifiestan cierta "sobreactuación" de quienes las toman, provocan la queja de los vecinos. "Hay intendentes que me comentan que el municipio vecino bloqueó una calle y sus propios vecinos le reclaman que tome una actitud similar", contó el funcionario.

Hasta el momento, hay decenas de comunas que cerraron accesos a sus territorios. Se identifican: Ezeiza, Almirante Brown, San Vicente, Olavarría, Villa Gesell, Coronel Suárez, Dolores, Lezama, Tandil, Pehuajó, Roque Pérez, Chacabuco, Florentino Ameghino y Junín , entre otros.

Adhesión a la cuarentena

Sobre el acatamiento de la población al aislamiento obligatorio, social y preventivo, Bianco sostuvo: " Se está cumpliendo razonablemente bien , teniendo en cuenta las particularidades de algunos barrios: hay muchas personas haciendo un aislamiento parcial, en tanto circulan dentro del barrio; en esos casos se está priorizando mantener la circulación hacia adentro del barrio".

A partir de que "en los últimos días hubo un pequeño salto de los casos detectados en la Provincia ", el jefe de Gabinete informó que se preparan para "extender la cuarentena" a pesar de que esto "debe definirlo el gobierno nacional con sus equipos de epidemiólogos".

"Nos estamos preparando para la peor situación que es lo más recomendable. Si ese escenario no se da, mejor. Trabajamos en materia de sanidad, de desarrollo social y seguridad ciudadana previendo que pueden haber problemas en estos ámbitos", indicó Bianco.