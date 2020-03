Gustavo Bussi dijo que cree que se contagió en Tucumán y no en Brasil Crédito: Facebook

Fabián López Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de marzo de 2020 • 22:35

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN .- Luego de exponer a sus pares, a funcionarios y a "un sinfín de personas" con las que tuvo contacto la semana pasada, tal como él mismo admitió anoche al confirmar que se contagió de coronavirus , el legislador tucumano Ricardo Bussi , hijo del fallecido exrepresor Antonio Bussi, fue denunciado penalmente y pedirán su destitución .

El legislador peronista Gonzalo Monteros, adelantó que presentará un pedido de remoción contra su par por considerar que actuó con irresponsabilidad, teniendo en cuenta que había regresado de Brasil días atrás y, sin respetar las medidas de aislamiento, participó de una sesión el martes de la semana pasada.

"Los que estamos en cargos públicos tenemos no sólo el compromiso, sino también el deber y la responsabilidad de cuidar a todos", expuso. Monteros recordó que Bussi "participó actividades políticas y sociales después de haber regresado de un viaje por el exterior", por lo cual adelantó que realizará "un pedido formal para su desafuero y destitución por negligencia e irresponsabilidad". Por último, anticipó que realizará una presentación judicial contra Bussi "por poner en peligro sanitario a toda la comunidad tucumana".

Por su parte, Bussi rechazó hoy las acusaciones, las que atribuyó a "una campaña desinformativa en su contra" y dijo que cree que se contagió en Tucumán y no en Brasil, de donde asegura haber regresado el 20 de febrero.

Tal como informó LA NACION , Bussi estuvo con fiebre y dolor de estómago el lunes de la semana pasada, pese a lo cual decidió asistir un día después a una sesión de la Legislatura, donde mantuvo contacto con sus pares y con periodistas que le hicieron notas. Según Bussi, decidió continuar con su trabajo convencido de que su malestar obedecía a un cuadro de gastroenteritis. Anoche, cuando confirmó que los estudios que le realizaron arrojaron resultado positivo para COVID-19, Bussi reconoció que en los últimos días estuvo en contacto "con un sinfín de personas", incluidos funcionarios y ciudadanos, que visitaron su despacho en la Legislatura.

Denuncias penales

El abogado radical Fernando Valdéz realizó una presentación judicial en la que solicitó que se investigue si el legislador Bussi cometió delitos y tuvo responsabilidad penal en las actividades que realizó desde que volvió de Brasil (según el denunciado regresó el 20 de febrero) teniendo en cuenta que se confirmó que dio positivo para COVID-19.

"Debe ya, con las limitaciones de la cuarentena, el juez de instrucción de turno en la provincia actuar de oficio para determinar de modo fehaciente la cronología de los hechos y analizar si la conducta del aludido (por Bussi) encuadra en la normativa vigente en esta pandemia", expuso Valdez, quien se desempeñó como legislador provincial hasta el año pasado.

El denunciante sostuvo que "solo siendo responsables y aplicando la ley a los transgresores se podrá derogar al enemigo invisible que es el coronavirus".

Bussi también fue denunciado por los abogados Gonzalo García y Emilio Mrad, quienes actuaron de oficio y pidieron a la Justicia que investigue la conducta del parlamentario.

En su escrito, formalizado a través del canal de WhatsApp que puso a disposición la Justicia tucumana durante la cuarentena, Mrad denunció a Bussi por la supuesta violación del artículo 202 del Código Penal, que advierte que "será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas". El letrado también solicitó que se investigue si Bussi actuó en contra "de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia (artículo 205 del Código Penal)".

Bussi cree que se contagió en Tucumán

Bussi aseguró que se podría haber contagiado de coronavirus en Tucumán y no en Brasil, de donde regreso semanas atrás. "No he violado ninguna norma de las previstas para la ocasión, ni he violentado ningún deber como funcionario ni tampoco como ciudadano. Respecto a las difamaciones inherentes a un viaje vacacional que efectué a Brasil, señalo que regresé al país el día 20 de febrero (hace más de un mes), de manera que tampoco existe irresponsabilidad de mi parte, siendo además que por los plazos expuestos, es más que seguro que dicho contagio haya ocurrido aquí en Tucumán, debido a mi rol como legislador", explicó Bussi en un comunicado de prensa.

En el parte enviado a los medios, el legislador detalló cronológicamente cómo fue su actividad en los últimos días.

Gustavo Bussi dijo que cree que se contagió en Tucumán Fuente: Archivo

"El lunes 16 por la noche padezco un episodio de vómito, motivo por el cual llamé de inmediato a mi obra social, y quien me atendió, a sabiendas de que históricamente siempre tuve problemas de gastroenteritis, me confirmó que tal síntoma es ajeno y extraño a los propios del coronavirus, por ende debía quedarme tranquilo al respecto. Fui medicado con hepatoprotector, dieta y actividad normal", contó.

Agregó que al día siguiente, el martes 17, "sin presentar sintomatología de gastroenteritis (sin fiebre, vómito y diarrea)", decidió concurrir a la sesión legislativa, que finalizó al mediodía. Dijo que volvió a su casa y que a las 19 se sintió afiebrado. "Nuevamente llamo a mi obra social, se me envía un médico a mi domicilio. El profesional constata mi estado febril (38º), me indica tomar dipirona para la fiebre y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud provincial, decide activar el protocolo, comunicándose al 0800 de epidemiología. Desde ese mismo momento, entro en cuarentena, asilado completamente en mi casa", aseguró Bussi.

El legislador tucumano indicó que el miércoles 18 se le realizó un hisopado en su domicilio para confirmar o descartar su contagio de coronavirus, hasta que se le informó que el resultado dio positivo "el domingo 22 a última hora".

Bussi aseguró que desde que desde el martes 17 por la tarde guarda cuarentena y que desde entonces no salió de su casa.

"Nada tengo que ocultar y no me cabe conducta reprochable alguna dado que arbitré todos los medios de cuidado y prudencia", completó.