Coronavirus: Horacio Rodríguez Larreta esperará los últimos datos sanitarios antes de definir las aperturas en la Ciudad

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volverá a analizar mañana junto a sus principales colaboradores los datos sanitarios antes de definir el nuevo esquema de restricciones que regirá en la Ciudad a partir del sábado a las 0, cuando caduque el último DNU del presidente Alberto Fernández.

Tras la cumbre entre el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, con sus pares de la Nación, Santiago Cafiero, y de la provincia, Carlos Bianco, el alcalde reunió esta tarde a su mesa chica para evaluar posibles flexibilizaciones a las limitaciones a la circulación. Frente al descenso de los casos de coronavirus registrado durante los últimos días en la Ciudad, Larreta podría avanzar con una serie de aperturas, como ampliar el horario de atención de los locales de gastronomía al aire libre -un tema que no se habló en la reunión de hoy- y habilitar la reapertura de centros comerciales y shoppings.

En la sede de la administración porteña en Parque Patricios prevén mantener las clases presenciales en el distrito en el nivel inicial, primaria y educación especial. Es más, se estudia la posibilidad de que primer y segundo año del secundario retomen la presencialidad. “Vamos a seguir viendo los indicadores sanitarios y definimos mañana”, anticipó una fuente porteña al tanto de las negociaciones.

Durante el encuentro, Miguel les transmitió a Larreta y sus colaboradores que la reunión con Cafiero había sido positiva. Además, repasaron con optimismo los indicadores epidemiológicos de los últimos días. El nivel de ocupación de camas en unidades de terapia intensiva (UTI) para Covid-19 en el sistema de salud público y privado permanece en torno al 79%.

Según consignó LA NACION, la Casa Rosada podría habilitar la flexibilización de las medidas restrictivas en el área metropolitana (AMBA) si mañana las cifras de contagios continúan descendiendo. La provincia y la ciudad de Buenos Aires pasarían en el semáforo epidemiológico de “alarma sanitaria” a zona de “alto riesgo”.

La reunión entre Cafiero, Miguel y Bianco se activó horas después de que el kirchnerismo no lograra conseguir el quorum en la Cámara de Diputados para sancionar la ley que le permite al Gobierno administrar la pandemia. Si bien el proyecto impulsado por la Casa Rosada obtuvo dictamen en las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción Social y Salud, el oficialismo no reunió los respaldos suficientes para tratarla hoy en el recinto.

Fuentes oficiales indicaron que el jefe de gobierno decidió que esperará a tener los últimos datos sanitarios de este viernes antes de cerrar su bosquejo del nuevo esquema de restricciones. “El descenso de esta semana intensificó la baja que veníamos teniendo. No es suficiente, todavía”, aseguró el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, durante las últimas horas.

El gobierno de Larreta logró acelerar la campaña de vacunación por la llegada al país de nuevos lotes de vacunas contra el Covid-19. En el Gabinete porteño destacan que el 37% de la población del distrito ya recibió al menos una dosis. De hecho, el propio Larreta fue inoculado hoy. “Llegó el día: me vacuné contra el Covid-19. Siempre dije que iba a hacerlo cuando me correspondiera y, como tengo 55 años y no tengo factores de riesgo, me tocó ahora”, escribió en su cuenta de Twitter.

Horacio Rodríguez Larreta recibió hoy la vacuna Twitter

Anteayer, el Ejecutivo porteño abrió el empadronamiento de todas las personas mayores de 50 años sin comorbilidades. Esperan que el lunes, cuando se quedarían sin stock, llegue un nuevo lote de 900 mil vacunas de AstraZeneca.

En la Ciudad insisten en su reclamo al gobierno nacional para que asigne las partidas de vacunas de acuerdo a la cantidad de personas que integran grupos de riesgo y no por la población general que tiene cada jurisdicción. “Porcentualmente, la Ciudad tiene más adultos mayores y más trabajadores de la salud”, repiten en Uspallata.