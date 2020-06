Coronavirus: para el Gobierno, el 80% de las actividades ya están habilitadas

Alberto Fernández Crédito: Presidencia

En el Gobierno aseguran que el 80% de las actividades económicas ya fueron normalizadas, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. La afirmación se apoya en un informe de la Jefatura de Gabinete, al cual tuvo acceso LA NACION que detalla todos los rubros exceptuados desde que comenzó el aislamiento obligatorio, a fines de marzo.

En la última conferencia de prensa, cuando anunció la nueva extensión de la cuarentena administrada, el presidente Alberto Fernández dijo que en "un gran número de provincias" ya estaba en funcionamiento hasta el 80% de la actividad, como resultado de la disminución de la curva de casos en el interior.

El mandatario se basó en un informe que detalla 62 rubros habilitados por la Nación, que en cada extensión de la cuarentena redujo la cantidad de nuevas actividades a ser exceptuadas del aislamiento. Mientras en la primera decisión administrativa se habían permitido 24 actividades, muchas de ellas esenciales, en las ocho siguientes se habilitó una cantidad menor de rubros. La última, de hoy, habilitó una sola tarea: el personal afectado a las auditorías de seguridad de actividades reguladas por la Secretaría de Energía.

A mediados de mayo, en tanto, cuatro de las nuevas habilitaciones de "carácter nacional", como indica el informe, no rigieron para la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, donde para el momento ya habían empezado a repuntar los contagios. Esas actividades eran las religiosas en iglesias, templos y lugares de culto de cercanía; la reparación de material rodante, embarcaciones y aeronaves; la fabricación y provisión de insumos y repuestos "indispensables" para la prestación del servicio de transporte, y el entrenamiento de pilotos desarrollado a través de vuelos privados, aeroclubes y escuelas de vuelo.

El informe está complementado por otros 275 ítems que fueron habilitados a nivel provincial desde marzo según lo permitió el contexto epidemiológico en el interior, al tiempo que detalla excepciones dentro del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la región que abarca la mayor cantidad de casos del país y que concentra un tercio del PBI nacional.

El listado genera consideraciones de economistas, que subrayan que las autorizaciones no son equiparables a decir que el 80% de la actividad se recuperó. Pablo Dragún, director del centro de estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), consideró que "es difícil" calcular ese porcentaje en el contexto actual. "Puede que en algunas regiones estén funcionando la mayoría de las actividades, al menos las industriales y parte del comercio, pero en otras regiones no", dijo. Y agregó: "Si bien puede ser que haya un alto porcentaje de actividades funcionando, la mayoría lo hacen a una menor capacidad de lo usual, no solo por las restricciones en materia de protocolos que impone el Covid-19, sino también por una baja en la demanda de varios productos, amén de los mayores costos de producción que esto genera".

El consultor en economía Marcelo Elizondo, por su parte, duda de los alcances de la cifra. "No hay mucha información fidedigna. Una cosa es la autorización que el Gobierno les da a muchas actividades y otra es que estas puedan ponerse en marcha. Un análisis es qué se autorizó, y con eso a lo mejor llegás al 80%, y otro es qué pudo ponerse en marcha", sostuvo en diálogo con LA NACION.

Según el economista, una variable a tener en cuenta también es la demanda.

"Si vos decís que autorizás a funcionar alguna actividad en el interior que presta servicios o vende productos que la gente no consume hay un problema de demanda. También hay que considerar qué es el 80% [que dice el Gobierno]. ¿Son las empresas o la producción? ¿Es el 80% del territorio o del producto bruto? En la Argentina, en el 0,5% del territorio tenés un tercio del producto bruto, que es Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Hay aperturas parciales, muchas en el interior, pero todavía no es claro cuánto impacta en términos económicos", señaló.