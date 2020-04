Coronavirus: qué dijo Alberto Fernández sobre la actividad física en cuarentena

El Presidente anunció en conferencia de prensa que el aislamiento obligatorio se extiende hasta el 26 de abril inclusive

10 de abril de 2020 • 22:23

El presidente Alberto Fernández confirmó este viernes en conferencia de prensa que "la cuarentena se extiende hasta el día 26 de abril inclusive". Sin embargo, unas de las preguntas en relación a nuevas actividades exceptuadas del aislamiento obligatorio despertó dudas: ¿habrá un permiso para poder realizar actividad física?

Desde la residencia de Olivos, y en conjunto con el ministro de Salud, Ginés Gonzalez García; el ministro del Interior, Wado de Pedro; y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el mandatario explicó que, flexibilizar algunas actividades "dependerá de cada gobernador", aunque la decisión final será del gobierno nacional.

"Todo lo vamos a poder estudiar y ver frente al caso concreto. No tenemos un límite porque el caso de las provincias no infectadas lo pensamos, y lo estuvimos viendo con los infectólogos. Tenemos que ver qué resguardo tiene la provincia para garantizarse que no entre nadie que los infecte. Los que quieren hacer actividad física, que es una propuesta que nos hicieron varios gobernadores, veremos cuál es el protocolo y la factibilidad que tiene de cumplirse. La decisión es del gobierno nacional, no es de las provincias", dijo.

Además, agregó: "Las provincias nos proponen, nosotros analizamos y vemos cómo lo ponemos en marcha. Si creemos que no se puede poner en marcha diremos que no se puede hacer".

Para finalizar, remarcó: "Los argentinos hicieron un enorme esfuerzo, no quiero que todo se tire por la borda. Los mismos epidemiólogos me plantean que es posible de hacer si se ve cada caso puntualmente. Cuando tengamos los casos veremos de qué estamos hablando".