Cuando faltan 19 días para las elecciones, Patricia Bullrich exhibió ayer el respaldo unívoco de las principales figuras de Pro para dar la batalla por un lugar en el ballotTage. Más que la camaradería –que quedó resentida luego de las primarias-, los une el espanto de quedar afuera y la posibilidad de que el partido –y con él, Juntos por el Cambio- termine por desangrarse si esto sucede. Sin tiempo para más dilaciones ni errores, Bullrich afina su estrategia electoral y en la recta final endurecerá su embestida contra el libertario Javier Milei, aunque sin descuidar su combate al kirchnerismo.

Las insistentes recomendaciones de propios y ajenos para que el discurso de campaña no se focalice solo en atacar al ministro y candidato oficialista Sergio Massa sino apuntar también al libertario finalmente tuvieron eco. Apenas un esbozo de esta nueva estrategia se vio ayer en el debate presidencial, pero dentro del comando de campaña de la candidata presidencial aseveran que en el último tramo será más nítida.

“No vamos a cuestionar los aspectos que pueden parecer más extravagantes de Milei; la idea es advertir cada vez con más fuerza sus errores y sus contradicciones, que son muchas. Machacar que en realidad sus propuestas son inconsistentes, improvisadas y que no tiene espalda para gobernar”, se entusiasman en el comando de Bullrich.

Esto no implica que dejarán de lado sus ataques al kirchnerismo, al contrario, aclaran. Tras una mención pasajera en el debate, la candidata presidencial buscó ser más contundente en sus críticas al escándalo que involucra a Martín Insaurralde, ahora exfuncionario del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“Es un tema político, bajar la candidatura (de Insaurralde). Ahora tienen que explicar de dónde sacan la plata, como se hacen millonarios. Son los nuevos bolsos”, asestó Bullrich en alusión al escándalo de los bolsos con dólares que intentó esconder José López, exfuncionario kirchnerista.

Al finalizar el encuentro con la cúpula de Pro, Bullrich se dirigió a la militancia que la esperaba. Allí criticó a Milei cuando el libertario, durante el debate, aseveró que en la década del ‘70 hubo “una guerra donde las dos fuerzas cometieron excesos” y negó que hubiese 30.000 desaparecidos en la última dictadura militar en la Argentina. “Se pasó un poco al negar la dictadura”, cuestionó.

La dolarización será otro de los puntos sobre el que Bullrich buscará exhibir contradicciones del libertario. “¿Qué les prometió Milei a los jóvenes? Dolarización, y ahora les dice que será en 35 años. Les dice que repartirá vouchers en las escuelas, pero ¿en qué escuelas? Se lo dije ayer: andate a dar los vouchers a la Puna, donde los chicos tienen que recorrer kilómetros para llegar a una escuela”.

El PRO está unido y va a poner a la próxima presidente de la Nación. Tenemos el liderazgo, la capacidad y la fuerza política que requiere un país ordenado. Nosotros vamos a hacer el cambio verdadero y profundo que necesita la Argentina. #EsAhora. Y es para siempre.

“Tenemos liderazgo, tenemos fuerza política propia y no dependemos de nadie para poder hacer el cambio verdadero y profundo que necesita la Argentina. Y este cambio es estratégico porque, si no, lo que tenés que hacer es ir y esconderte abajo de los pantalones de (Luis) Barrionuevo”, apuntó en otra crítica contra Milei. “Ya sabemos que así se termina entregando el cambio -añadió- y si hay algo que en el PRO no vamos a entregar nunca es el cambio; la Argentina se cambia el 22 de octubre ganando las elecciones y se cambia en los próximos 4 años”.

Pérdidas y oportunidades

Dentro de Juntos por el Cambio son varios quienes lamentan que esta estrategia de apuntar contra Milei llegue tardía. “No se puede creer que hasta ahora todo nuestro discurso haya sido atacar al que va tercero (por Sergio Massa). El oficialismo pierde votos todos los días, pero van a Milei. Nosotros tenemos que buscar también ese voto” , insisten.

En la coalición opositora son varias las voces que creen que Bullrich perdió una gran oportunidad en el debate presidencial. “Teníamos un bonus track para despegarnos de Massa y lo desaprovechamos”, sostienen. Ahora el objetivo será recuperar el terreno perdido en el último tramo. Todos saldrán a la cancha a apuntalar a la candidata: es una cuestión de supervivencia.

Así lo acordaron en la reunión que mantuvo esta tarde el consejo nacional de Pro. Allí convergieron Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Federico Angelini -actual presidente de Pro-, Cristian Ritondo, Fernando De Andreis, Jorge Macri, Ignacio Torres –gobernador electo de Chubut-, Clara Muzzio, entre otros. Por videoconferencia también participó el expresidente Mauricio Macri, de viaje por el exterior.

“No quiero ni pensar que puede ser de la Argentina con otro gobierno kirchnerista más después del desastre que hicieron, o del salto al vacío que supone ir con alguien que no tiene la más mínima experiencia”, advirtió Rodríguez Larreta. Otrora su rival en las primarias, se acordó que el jefe de gobierno porteño va a apuntalar la campaña en el conurbano bonaerense. En esas recorridas también estará Diego Santilli, otro de los heridos de las primarias, al igual que Vidal.