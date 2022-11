Corrupción: piden en el Consejo de la Magistratura la suspensión y el juicio político del polémico juez Bento

escuchar

Tras dos años de investigación, el consejero de la magistratura y diputado del PRO Pablo Tonelli presentó un dictamen en el que reclamó la suspensión del juez federal electoral de Mendoza Walter Bento, y la promoción de su juicio político al acusarlo de mal desempeño de sus funciones por cobrar sobornos, haberse enriquecido de manera indebida, haber obstruido causas judiciales y haber incumplido el reglamento de concursos para ascender.

Para que prospere el juicio político por corrupción primero debe ser votado este dictamen por la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura y luego por el plenario del cuerpo. Pero hay un problema: los mandatos de los consejeros de la magistratura vencen este viernes 18 (incluido Tonelli), y los nuevos consejeros jurarán ante la Corte el martes próximo, luego del partido de Argentina en el Mundial.

Jurarán todos los consejeros elegidos, menos los correspondientes al estamento de la política ya que están bajo debate legislativo. La Corte dijo que, en el período que finaliza, el consejero por el Senado por la segunda minoría debía ser Luis Juez y que Martín Doñate, del Frente de Todos, había sido colocado mediante un ardid, al dividir el bloque. La vicepresidenta Cristina Kirchner desoyó el fallo, no envió el nombre de Juez y redobló la apuesta: sometido a aprobación en el Senado el nombre de Doñate para el próximo período. No hay tampoco diplomas de consejeros enviados al Consejo de la Magistratura por la Cámara de Diputados.

Así las cosas solo jurarán el martes los 11 consejeros por los jueces, los abogados, los académicos y el Poder Ejecutivo . Y no se sabe cuándo asumirán los tres senadores y los tres diputados. Por lo que hay incertidumbre acerca de cómo y cuando funcionará el próximo consejo.

Integrantes del consejo de la Magistratura. Pablo Tonelli

Cuando sesione el Consejo y se formen las comisiones, la de Acusación, deberá votar el dictamen de Tonelli en el que propone dos cargos: uno de ellos por recibir dinero a cambio de sentencias; por su enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado y por lavado de dinero; y el segundo por falsear su declaración jurada, obstruir una causa, y tener comportamientos contrarios al decoro y la dignidad de un juez.

Bento se encuentra procesado con el procesamiento firme por asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento, prevaricato, lavado y recientemente su caso fue elevado a juicio oral y público, en una audiencia que aún no tiene fecha.

En su dictamen, Tonelli entendió que Walter Ricardo Bento integró, en el rol de jefe u organizador, una asociación ilícita para recibir dinero a cambio del dictado de resoluciones judiciales favorables a quienes han realizados esos pagos. “Se pueden tener por acreditado que las erogaciones de dinero efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera, efectuadas para la compra de inmuebles, automotores y numerosos viajes al exterior resultarían ser incongruentes con los haberes percibidos por el grupo familiar y permiten concluir que existiría un incremento apreciable e injustificado del patrimonio del magistrado Walter Ricardo Bento y su grupo familiar”, dijo Tonelli.

Enumeró la compra de autos de alta gama, donaciones de dinero a sus hijos, compra de inmuebles y además lo acusó de sacar un Crédito del Banco Nación, omitiendo que era propietario de tres inmuebles, lo que no estaba permitido.

Integrantes del consejo de la Magistratura. Horacio Rossatti

Asimismo está acusado porque se ordenó la prohibición de innovar y el allanamiento de su caja de seguridad, que al abrirla estaba vacía con una nota manuscrita que decía: “PUIGDENGOLAS [Por el juez que lo procesó] LEE!!!! POR FAVOR”. El juez Bento dijo que reaccionó porque no escuchaban sus pedidos.

Asimismo por el segundo cargo, Bento está acusado porque con su familia, según la Homeland Security, tiene 221 movimientos migratorios en ese país., en Las Vegas, Nevada, donde se lo vio en fotos en una limusina, negra, detrás de un bar con copas de champagne, o asistiendo a un concierto de Celine Dion. Las normas prohíben a los jueces “practicar juegos por dinero o frecuentar lugares destinados a ello”. Los jueces deben “decoro y discreción” según el reglamento de la Justicia Nacional.

Asimismo no declaró tarjetas de crédito emitidas en el exterior y por último porque en un allanamiento se secuestraron $ 1.084.400, en efectivo; U$S 9.459), en efectivo; y € 3.605, en efectivo, que no figuran en su declaración de bienes.