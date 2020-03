Coronavirus. Duro diagnóstico de González García y de Kicillof

González García, Moyano y Kicillof compartieron hoy un acto en la provincia

LA PLATA.- "No esperamos que nos vaya bien; esperamos que nos vaya menos mal". La frse la dijo hoy el ministro de Salud, Ginés González García , en un intento por hacer un diagnóstico realista de la situación producida por la expansión del coronavirus.

El funcionario participó hoy de la firma de un convenio para ampliar camas de terapia intensiva junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano . Allí se describió una situación crítica en el sistema de salud.

"Estábamos en emergencia y nos cae una emergencia mayor", dijo Kicillof durante la firma de un convenio para el Sanatorio Antártida, un hospital de ese gremio que será el segundo centro de atención exclusiva del coronavirus.

Y después Kicillof agregó: "Probablemente tengamos que pasar por situaciones complicadas". Detalló que hasta diciembre había 1130 camas de terapia intensiva, de las cuales solo unas 300 podrían estar disponibles para la pandemia. Por eso dijo que el principal objetivo es multiplicar estas unidades de terapia intensiva.

"Cuando la pandemia se expande no alcanzan las camas comunes, las camas críticas ni las camas leves- detalló el gobernador- Todos cuentan. En la provincia el sistema contaba con 1130 camas críticas a diciembre de este año. Esta epidemia no nos encuentra bien parados. Ya no alcanzan las camas, en general. Cuando viene la gripe no alcanza".

"Si la epidemia pasa a situación de estrés. No vamos a tener esas 1130 camas ya que muchas se usan para otras enfermedades. No vamos a tener más de 300", admitió.

"Ya estábamos sobre una emergencia y nos cae emergencia mayor. El sistema de salud de la provincia ya tenía problemas estructurales muy grandes: falta de equipamiento e inversión. Ya no alcanzaba para atender las necesidades normales de nuestra población para atender una gripe común. El invierno pasado tuvimos 1600 muertes que lamentar. Asumimos un gobierno con evidentes carencias", criticó.

Rodeado de funcionarios de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires Kicillof insistió: "Estamos en una situación de emergencia. Tenemos la fortuna dentro de esta calamidad de contar un Presidente que tomó todas las medidas de manera muy oportuna. A tiempo. Medidas vinculadas a aislamiento y la cuarentena. Para evitar la trasmisión del virus cuyo remedio desconocemos. Nos permitió contar con un precioso intervalo de tiempo para cuando la infección se empiece a expandir de manera más grande. Contamos con intervalo de tiempo nos permite actuar. Si no nos hubiésemos encontrado con un sistema de salud insuficiente para las necesidades habituales. Ni hablar para una situación extraordinaria e insólita como una pandemia como la tenemos adelante", describió kicillof.

A propósito del convenio para terminar el Sanatorio Antártida, que está situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero depende administrativamente del Sindicato de Camioneros en Provincia Kicillof informó: "Hoy podemos decir que a partir de abril tenemos 330 nuevas camas críticas. Que nos va a permitir atender no casos generales. Pronta respuesta a situación de emergencia".

Por último destacó el trabajo coordinado con la oposición política para afrontar la pandemia: "Le pedí a los presidentes de las Cámaras ponernos a trabajar con los bloques de la oposición. Sepan los bonaeresnes que estamos ampliando la capacidad para cuando esto llegue con toda su virulencia podamos dar una respuesta mayor. Probablemente tengamos que pasar por situaciones complicadas. Pero en este tiempo no perdimos ni un minuto en tareas mancomunadas con Nación, y ciudad de Buenos Aires", expresó.

En tanto González García dijo: " Y esperamos que no nos vaya bien. Esperamos que nos vaya menos mal". El funcionario destacó el esfuerzo cotidiano que está haciendo el país "sin jurisdicciones ni pertenencias".

Dijo que no es tiempo de separar "estructuras del recurso privado y público. Acá todos los recursos son de orden público y están a disposición de todos los Argentinos".

Consideró que "el aporte de camioneros es extraordinario y vamos a poner en disposición en la red. En la provincia de Buenos Aires el problema es la magnitud. Tenemos encolumnada a toda la Nacion en el mensaje del Presidente que es priorizar la salud. Y esperamos no que nos vaya bien, pero que nos vaya menos mal"

Moyano, dijo: " Nos sentimos orgullosos con el esfuerzo que está realizando la provincia". El sanatorio Antártida, afirmó, es "uno de los lugares más grandes, más importantes y más lindos". "Hemos puesto a disposición de los argentinos ese lugar para la salud. Agradezco a los trabajadores camioneros que tengamos ese lugar. Los camioneros siempre estamos en la ruta del buen transitar".