LA PLATA.- La pandemia golpeó primero a La Fe. Luego en La Matera. Más tarde en Azul. Ahora es Itatí. Le siguen Hidalgo. Y Cárcova. La Rana y Lanzone. Son al menos ocho las villas donde ya circula el COVID- 19 según información oficial de la provincia de Buenos Aires, a la que accedió LA NACION.

La pelea contra la pandemia recién comienza en los miles de barrios populares donde viven 430.000 familias: falta relevar los distritos más populosos, como La Matanza que tiene doscientos asentamientos, donde sólo se revisó el barrio Nueve de Julio. "Tenemos poblaciones muy grandes en el conurbano. Si se enferman todas juntas estalla el sistema", reconoció el ministro de Salud, Daniel Gollán .

Por ahora el único foco comunitario es Azul, con 197 casos hasta ayer. En los demás barrios los contagios no se cuentan de a decenas, aún. Sólo Itatí, tiene 11 casos. Los demás se manejan por debajo de esa cifra según las únicas cifras que difundió el gobierno. Cifras llamativamente bajas.

Mientras el Estado llega con testeos a los barrios postergados el Covid 19 se esparce con velocidad. Los contagios se aceleran no sólo por el hacinamiento: la cuarentena es difícil de cumplir para cartoneros y trabajadores de la economía informal.

Si no salen de su casa, no comen.

"En Itatí y muchos barrios la cuarentena fue más relajada no sólo por el hacinamiento. Hay menos contención en una familia y se está mucho afuera" , asegura Laura, una referente de MTE - UTEP que milita con Juan Garbois en Quilmes.

"Tanto en Itatí como en otros barrios no se está acompañando económicamente como se debería acompañar. Muchas personas, las más pobres, no son parte del IFE porque la complejidad de los trámites excluye a los que viven día a día de la venta ambulante, cuidacoches, cartoneros o otros trabajos no contemplados en la economía informal", sostiene la militante barrial a LA NACION.

"Hay mucha conciencia de la necesidad de la cuarentena, pero cada vez más gente debe salir a buscar comida a comedores", dijo la referente local que milita en barrios postergados de Quilmes.

La estrategia de aislar villas, sugerida por el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, no es un modelo aceptado por estas comunidades, que también se niegan a trasladarse masivamente a centros de salud.Los habitantes de barrios vulnerables demandan trato individual a cada situación.

"El aislamiento comunitario no sirve porque el barrio sigue conectando entre sí. En Itati, por ejemplo hay que intentar que nadie salga de su casa estos días pero sin un aislamiento del barrio", dijo Laura militante de MTE - UTEP en el lugar.

Mientras, "estamos pasando casa con las organizaciones sociales para hacer testeos en territorio", relató esta mañana Patricia Pedroso militante de la Corriente Clasista y Combativa en Villa Itati.

"La gente está con miedo después de villa Azul. Se desespera. Cerrar el barrio no es posible. La gente necesita comida y va a los comedores porque no tiene ingresos. Es muy difícil sostener la cuarentena acá, la gente tiene que ir a buscar la olla", expresó la mujer que este mediodía trabaja en un comedor.

El crecimiento casos de coronavirus en barrios populares de la provincia de Buenos Aires alarma a las autoridades que temen que "estalle" el sistema de salud. Los contagios se triplicaron en una semana hasta hoy se registran 657 contagios confirmados ayer. Hoy no se actualizarán estos números, se informó a LA NACION.

El foco de preocupación es en Villa Azul, en Quilmes. Allí había hasta anoche 197 contagios. El resto de los 657 casos confirmados no se detalló aún en el mapa de barrios "para no estigmatizar a la población vulnerable", según se informó de manera oficial. Pero un dato esta confirmado: hay 11 casos en Villa Itati, pegada a Villa Azul.

Los 657 contagios representan el 14 por ciento del total de las personas enfermas registradas al día de hoy en la provincia de Buenos Aires.

"El 14 por ciento de positivos viven en villas de emergencia. Se está corriendo ahí el problema como se preveía", dijo hoy el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán. Y aseguró que están "tratando por todos los medios de intervenir precozmente para que los focos no se transformen en incendios".

El ministerio de Salud no propició estadísticas actualizadas sobre la circulación de la enfermedad en cada uno de los ocho asentamientos, pese a los reiterados pedidos de LA NACION " Si se mantiene sin focos comunitarios como Azul la actualización es dos veces por semana porque no aporta nada a la estrategia comunitaria", se informó desde ese ministerio.

