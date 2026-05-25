La Cámpora se manifestó en la casa de Cristina y recordó la asunción de Néstor Kirchner un 25 de mayo

La agrupación La Cámpora activó, este lunes, una manifestación en la esquina de San José y Humberto Primo, en el barrio porteño de Constitución, para respaldar a la expresidenta Cristina Kirchner, que cumple allí su condena a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco del caso Vialidad. La concentración se realizó al cumplirse 23 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, hecho que recordó Máximo Kirchner en una publicación en redes sociales.

Los militantes cristinistas colocaron banderas atadas a los postes de alumbrado público ubicados en la esquina del departamento de la también exvicepresidenta de Alberto Fernández. Pasadas las 16.30, la expresidenta los saludó desde el balcón y entonó el Himno Nacional junto a ellos.

“Durante la tarde hubo música, distintas intervenciones y se repartió chocolatada caliente en un clima de encuentro y participación popular, con vecinos, militantes, dirigentes y familias que se acercaron con sus banderas argentinas”, informó La Cámpora en un comunicado.

Los militantes cristinistas, este lunes, frente al departamento de la expresidenta La Cámpora

El 20 de junio, por el Día de la Bandera, el cristinismo espera concentrarse en el Parque Lezama para continuar su campaña por la libertad de Cristina Kirchner. En esa misma fecha, pero del año pasado, la expresidenta se dirigió a sus seguidores a través de un mensaje de audio, solo nueve días después de que su condena fuera confirmada por la Corte Suprema de Justicia.

Máximo Kirchner se expresó a través de sus cuentas en las redes sociales, con un mensaje en el que recordó la llegada al poder de su padre y reclamó la libertad de su madre. “El 25 de mayo de 2003, Néstor asumió la presidencia y fue un rayo. Irrumpió y desterró la desesperanza. Sembró el alma de aquellas y aquellos que solo necesitaban alguien que lo intentara para volver a pelearla. Abrazó el dolor de millones de personas y lo hizo propio. Lo transformó en una fuerza imparable que trajo a la Argentina los buenos tiempos que ya nadie recordaba y hoy tanto se extrañan”, afirmó el diputado nacional y jefe de La Cámpora.

“Hace unos días, [Mauricio] Macri decía ‘Pregúntenle a Cristina cómo le fue conmigo’, dejando en claro la persecución organizada por él desde la Casa Rosada. Vamos a preguntarles a los argentinos y las argentinas cómo les fue con usted, Macri. Ya tuvo la primera respuesta en 2019 y si tiene algo de coraje, cosa que dudo, tendrá la segunda y aún más contundente en 2027. Tenerla presa a Ella y extorsionar al actual presidente no te va a servir, Macri”, añadió Máximo Kirchner en otro pasaje de su mensaje.

El camporismo también exigió la libertad de la expresidenta con pintadas en paredes del conurbano, como las que aparecieron este lunes por la mañana en la colectora de la avenida General Paz, del lado de la provincia de Buenos Aires, en los kilómetros de esa traza más cercanos al Riachuelo. “Queremos a Cristina”, rezaban en letras celestes y blancas, y llevaban la firma del diputado provincial bonaerense Facundo Tignanelli, referente de La Cámpora en La Matanza y jefe del bloque peronista en la Cámara de Diputados bonaerense.