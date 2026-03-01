Mientras este domingo, pasado el mediodía, comenzaron a circular versiones sobre una posible liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo por parte del gobierno venezolano, su esposa, María Alexandra Gómez, dijo, a través de una publicación en sus redes, que aún no cuentan con información oficial en relación con su paradero.

“A esta hora no tenemos mayor información sobre el paradero de Nahuel, pero estamos esperando noticias positivas después de 448 días de injusticias”, indicó y siguió: “Nahuel debe ser liberado inmediatamente. Agradecemos a todos su preocupación. Lo que sepamos lo comunicaremos por esta vía”, agregó.

— Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) March 1, 2026

Gallo está detenido en el penal El Rodeo I desde el 8 de diciembre de 2024 y en las últimas horas se acrecentaron las versiones de que algunos presos del régimen de Nicolás Maduro, entre ellos el gendarme argentino, habrían sido liberados. Sin embargo, hasta las 16 de este domingo no había confirmación oficial por parte de las autoridades venezolanas.

En las últimas semanas —tras la detención de Maduro y su traslado a Estados Unids— se registraron decenas de liberaciones de detenidos por motivos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, algunas de las cuales fueron ratificadas por organismos internacionales y ONG. En el caso de Gallo, el Gobierno argentino y su familia continúan con los reclamos constantes por su pronta liberación.

Una comunicación después de más de un año

Horas atrás, luego de 445 días sin mantener contacto con Gallo, finalmente su esposa pudo cruzarse telefónicamente con el joven gendarme y volver a oír su voz. “Sucedió lo que estábamos esperando: me llamó”. Con esa frase y la voz tomada por la emoción, Gómez confirmaba que el argentino detenido en Venezuela se había comunicado con ella.

Crecen las expectativas y versiones por la posible liberación de Nahuel Gallo en Venezuela.

El hecho tuvo lugar de forma totalmente sorpresiva, en el medio de una entrevista que la mujer brindaba en Radio del Plata. “Le permitieron una llamada después de 445 días de estar aislado e incomunicado”, relató la mujer en el estudio del medio de comunicación. Luego, agregó: “El pedido hoy en día tiene que ser más fuerte y es la libertad inmediata y que regrese pronto a casa”.

— Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) February 26, 2026

Sobre la situación de su esposo, Gómez dijo: “Él está muy esperanzado. Está lleno de ilusión”. Más tarde, reveló, en tono jocoso, el pedido que Gallo le hizo para hablar con su hijo: “‘Quiero hablar con el gordo’, me decía, pero yo le respondí que no, que el gordo estaba en el jardín”.

Tras 14 meses en desaparición forzada, el gendarme argentino Nahuel Gallo pudo llamar por primera vez a su pareja, @gg_alexand95764. Para poder hacer la llamada tuvo que levantar la huelga de hambre que duró cinco días.



— Elisa Trotta (@EliTrotta) February 26, 2026