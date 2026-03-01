Crecen las expectativas y versiones por la posible liberación de Nahuel Gallo en Venezuela
“A esta hora no tenemos mayor información sobre su paradero, pero estamos esperando noticias positivas después de 448 días de injusticias”, publicó su mujer, María Alexandra Gómez
Mientras este domingo, pasado el mediodía, comenzaron a circular versiones sobre una posible liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo por parte del gobierno venezolano, su esposa, María Alexandra Gómez, dijo, a través de una publicación en sus redes, que aún no cuentan con información oficial en relación con su paradero.
“A esta hora no tenemos mayor información sobre el paradero de Nahuel, pero estamos esperando noticias positivas después de 448 días de injusticias”, indicó y siguió: “Nahuel debe ser liberado inmediatamente. Agradecemos a todos su preocupación. Lo que sepamos lo comunicaremos por esta vía”, agregó.
A esta hora no tenemos mayor información sobre el paradero de Nahuel Gallo, pero estamos esperando noticias positivas después de 448 días de injusticias.— Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) March 1, 2026
Nahuel debe ser liberado inmediatamente.
Agradecemos a todos su preocupación. Lo que sepamos lo comunicaremos por esta vía.… pic.twitter.com/65kulveD3r
Gallo está detenido en el penal El Rodeo I desde el 8 de diciembre de 2024 y en las últimas horas se acrecentaron las versiones de que algunos presos del régimen de Nicolás Maduro, entre ellos el gendarme argentino, habrían sido liberados. Sin embargo, hasta las 16 de este domingo no había confirmación oficial por parte de las autoridades venezolanas.
En las últimas semanas —tras la detención de Maduro y su traslado a Estados Unids— se registraron decenas de liberaciones de detenidos por motivos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, algunas de las cuales fueron ratificadas por organismos internacionales y ONG. En el caso de Gallo, el Gobierno argentino y su familia continúan con los reclamos constantes por su pronta liberación.
Una comunicación después de más de un año
Horas atrás, luego de 445 días sin mantener contacto con Gallo, finalmente su esposa pudo cruzarse telefónicamente con el joven gendarme y volver a oír su voz. “Sucedió lo que estábamos esperando: me llamó”. Con esa frase y la voz tomada por la emoción, Gómez confirmaba que el argentino detenido en Venezuela se había comunicado con ella.
El hecho tuvo lugar de forma totalmente sorpresiva, en el medio de una entrevista que la mujer brindaba en Radio del Plata. “Le permitieron una llamada después de 445 días de estar aislado e incomunicado”, relató la mujer en el estudio del medio de comunicación. Luego, agregó: “El pedido hoy en día tiene que ser más fuerte y es la libertad inmediata y que regrese pronto a casa”.
Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes.— Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) February 26, 2026
Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia. #LibertadParaNahuelYA pic.twitter.com/sXQif0gP2M
Sobre la situación de su esposo, Gómez dijo: “Él está muy esperanzado. Está lleno de ilusión”. Más tarde, reveló, en tono jocoso, el pedido que Gallo le hizo para hablar con su hijo: “‘Quiero hablar con el gordo’, me decía, pero yo le respondí que no, que el gordo estaba en el jardín”.
Tras 14 meses en desaparición forzada, el gendarme argentino Nahuel Gallo pudo llamar por primera vez a su pareja, @gg_alexand95764. Para poder hacer la llamada tuvo que levantar la huelga de hambre que duró cinco días.— Elisa Trotta (@EliTrotta) February 26, 2026
Nos alegramos por María Alexandra que pudo volver a… pic.twitter.com/ov9LKztbrn
