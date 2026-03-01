Milei va al Congreso con un discurso reformista y un Gabinete envalentonado tras los triunfos legislativos

El Gobierno llega a la Asamblea Legislativa de este año envalentonado. Pasó un “veranito”, con dos meses de calor en extraordinarias -diciembre y febrero- en los que consiguió cada cosa que quería: la reforma laboral, la baja de edad de imputabilidad, el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) y la media sanción de la ley de glaciares. Todo marchó de acuerdo al plan, como le gusta decir al estratega Santiago Caputo, y quedó listo para abonar al discurso “ambicioso” y “reformista” que piensa dar el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias.

Pensar que todavía ni arrancó el periodo de sesiones ordinarias. La oposición no está preparada para lo que viene. Nada puede alterar el curso de los acontecimientos.



TMAP — Santi C. (@slcaputo) February 28, 2026

Para avivar esa idea, este sábado el bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) publicó un video con Gabriel Bornoroni a la cabeza y anticipó que el domingo comienza “la etapa más reformista de la historia”.

Empoderado tras la victoria electoral, el Gobierno inauguró una mesa política que llegó para quedarse porque ordenó la negociación con senadores, diputados y, sobre todo, gobernadores, que a tiro de caja y obras se plegaron a la estrategia nacional. Ante un kirchnerismo con problemas de conducción y fuga de dirigentes, Milei dejó atrás el perfil republicano y encontró enemigos en “empresarios prebendarios” y periodistas -a los que llamó con apodos despectivos-, sumó otro viaje a EE.UU. para ver a Donald Trump, se enfocó en la economía y ahora acelera sin mucho enfrente.

Fuentes de la mesa chica libertaria indicaron a LA NACION que, en su discurso, que arrancará a las 21, Milei primero se referirá a lo que recibió, describirá el estado actual de la Nación y sus proyecciones sobre el país. Este apartado tendrá un componente económico, pero también estará nutrido por los hitos que remitieron a pedido los ministerios libertarios.

Después, contaron fuentes al tanto, habrá una parte de la alocución focalizada “en las ideas de lo justo y lo moral”.

Como plato fuerte estará la etapa de las reformas para 2026 y con el fin último de la reelección en 2027, que -en voz de varios actores oficiales- se encuentran guardadas bajo “siete llaves”. De momento, está claro que el Gobierno impulsará un cambio electoral inspirado en el capítulo que se cayó de la Ley Bases en ese sentido, que incluirá modificaciones en la Boleta Única, también en el financiamiento de los partidos y en la eliminación definitiva de las PASO. Dicen los que saben que también podría haber un anuncio de Milei vinculado a la constitución jurídica de sociedades y organizaciones conformadas en la Argentina, para ir hacia un proceso de transparencia electiva en ellas.

Milei, en la asamblea legislativa de 2025 Rodrigo Nespolo

LA NACION contó este sábado que en materia judicial no se esperan grandilocuentes avisos, más allá de que el oficialismo celebra lo cerca que está de los dos tercios en el Senado entre propios y aliados, para así negociar los cargos que faltan llenar sin el kirchnerismo. Fuentes del Gobierno aseguraban esta semana que la hoja de ruta para 2026 incluye primero mandar al Congreso las vacantes de los juzgados inferiores y, después recién, los miembros para rellenar la Corte Suprema. El Gobierno ya dio el primer paso del año en materia de Justicia cuando propició el traspaso del fuero laboral nacional a jurisdicción porteña y consiguió aval del Congreso.

Martín Menem y Manuel Adorni, dos funcionarios de extrema cercanía con la secretaria general, Karina Milei, estuvieron en los detalles de la asamblea Presidencia

El recinto

Fuentes del Legislativo esperan que la capacidad del recinto de Diputados, donde se hará la asamblea, esté como mínimo con 70 u 80% de ocupación. “Será un cambio significativo con respecto a otros años”, se entusiasmaban fuentes del oficialismo. “La idea es que haya cercanos, pero no barras. Es una jornada institucional”, sumaban.

A diferencia de 2025, el kirchnerismo tendrá su representación. La bancada de Diputados, conducida por Germán Martínez, se hará presente, con algunos faltazos de legisladores del interior. Por su parte, los senadores K no irán.

Amparados en que es un “acto institucional” y además “protocolar”, en el Senado daban por descontado que Victoria Villarruel irá a recibir a Milei en las escalinatas. El Presidente tiene la relación rota con su vice. “No va a haber empecinamiento, pero tampoco le vamos a regalar tantos puntos de rating”, respondían en el mileísmo puro del Congreso respecto de cómo actuarán con Villarruel. La transmisión de la cadena nacional estará a cargo de la TV Pública, que tiene bajo su órbita el secretario de Medios, Javier Lanari, un alfil de Karina Milei.

Las diferencias en la transmisión de la Asamblea Legislativa de 2024 (arriba) y 2025 (abajo)

Durante la asamblea, el Presidente se ubicará en un atril y en el mesón central estarán Villarruel y Menem, con los secretarios parlamentarios Agustín Giustinian y Adrián Pagán. A los costados del estrado habrá lugar para el Gabinete, el cuerpo diplomático, los gobernadores (los kirchneristas no irán) y miembros de la Justicia.

Desde los palcos, como todos los años, caerán telas con los colores de la bandera argentina. Los invitados del Ejecutivo se dispondrán en la galería reservada. Se espera que Santiago Caputo desembarque con los suyos (entre ellos, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; los legisladores bonaerenses Agustín Romo y Nahuel Sotelo, y parte de los propagandistas libertarios). Villarruel tendrá su palco; otro será para el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que lo destinaría al Ejecutivo; y otro para Menem. Habrá, además, galerías dispuestas para LLA, donde se ubicarán titulares partidarios provinciales, alineados con los primos riojanos.

En la asamblea legislativa de 2025, Santiago Caputo en el palco con Sebastián Amerio (número dos de Justicia) y el principal propagandista libertario, Daniel Parisini (Gordo Dan) Rodrigo Nespolo

Pero de nuevo hay problemas con las condiciones para trabajar de los periodistas acreditados. La situación desató un comunicado del Círculo de Periodistas Parlamentarios, que repudió y condenó la decisión, que impide a la prensa acceder a los palcos dispuestos para tal fin desde el retorno de la democracia. “Se trata de una decisión injustificada y arbitraria, que obstaculiza el normal desarrollo de nuestra labor y menoscaba el derecho a la libertad de prensa y de expresión consagrados en la Constitución”, plantearon.

El comunicado del Círculo de Periodistas Parlamentarios

Los aires y el cigarrillo

El domingo las puertas del Congreso se abrirán a las 18. Pero desde las cinco de la mañana se prenderán los aires acondicionados y habrá una medida infranqueable, a la que estará atenta la seguridad del Legislativo: no se podrán abrir las ventanas, menos para fumar; una cuestión que tocará de cerca al grupo caputista, muy adepto al cigarrillo, y a otros legisladores que también gustan del tabaco. Cuentan en el Congreso que el año pasado, por este tema de la abertura de los ventanales, nunca se logró alcanzar la temperatura óptima. Aparte, Milei gusta de los ambientes fríos. Por estas horas, y para evitar suspicacias, desde el Palacio intentaban explicar: “Es la única forma de controlar la temperatura”.