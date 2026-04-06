Créditos hipotecarios del Nación: los diputados libertarios cierran filas y acuerdan no alimentar la polémica en redes

La polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a legisladores oficialistas repercutió en el bloque libertario de la Cámara de Diputados, que en las últimas horas decidió cerrar filas y alinearse con la respuesta del Poder Ejecutivo. La consigna: “No levantar el tema en redes”.

La directiva surgió después de que algunos de los implicados salieran públicamente a explicar su situación ante los señalamientos por haber accedido a préstamos millonarios de la entidad estatal. En el bloque oficialista son varios los diputados que figuran en el sitio web “¿Cuánto deben?“, elaborado por Andrés Snitcofsky con datos del Banco Central.

Dos de ellos −el exradical Mariano Campero y el exmacrista Alejandro Bongiovanni− optaron por dar explicaciones en redes sociales. Otros, como Lorena Villaverde y Santiago Santurio, eligieron el silencio.

“No recibí ningún beneficio político. Asumí una deuda para darle una casa a mi familia”, aseguró Campero. Bongiovanni, por su parte, sostuvo que es “falso” que haya obtenido condiciones preferenciales. Ambos subrayaron que los trámites con el banco se iniciaron meses antes de sus cambios de alineamiento político: Campero accedió al crédito en mayo, tras separarse del bloque radical, y Bongiovanni en enero, cuando se sumó a La Libertad Avanza.

Me resulta insólito que algunos estén tratando de homologar el tomar una deuda hipotecaria en las condiciones generales de cualquier cliente con un acto delictivo. No obstante, paso a explicar:



. Es FALSO que tomé una deuda hipotecaria con tasas o plazos “diferentes” o… — Alejandro Bongiovanni (@alejobongio) April 2, 2026

Hasta diciembre, la dieta de los diputados rondaba los 5 millones de pesos netos, cifra que tras los últimos aumentos se ubica cerca de los 6 millones de pesos, con variaciones según antigüedad, título universitario y zona de residencia. En algunos casos, los créditos superan los 300 millones de pesos. Desde el bloque oficialista aseguraron a LA NACION que “todo está en regla” y que muchos de los legisladores presentaron otros ingresos o codeudores para mejorar su calificación crediticia. Los mismos argumentos ofreció anoche el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una entrevista con LN+.

A diferencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo y de las empresas del Estado, los legisladores no están alcanzados por la línea diferencial para empleados estatales, denominada “+Hogares sector público”, que financia hasta el 90% del valor del inmueble. Los diputados deben recurrir a la línea general, que cubre hasta el 75%.

La controversia ya derivó en tres denuncias judiciales: una presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y otra por la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, que fueron sorteados en los juzgados de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti. Luego se conoció que, minutos antes, otra denuncia había ingresado en el juzgado de Ariel Lijo, por lo que Rafecas le envío su expediente. También existe un pedido de informes del legislador socialista Esteban Paulón.

CRÉDITOS A FUNCIONARIOS: QUEREMOS SABER!



La difusión de créditos otorgados a diversos funcionarios nacionales por hasta $400 millones generan más dudas que certezas.

Por ello impulsamos una batería de medidas al respecto incluyendo pedidos de informe y de acceso a la… pic.twitter.com/dstkAhKUMq — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) April 1, 2026

Ante ese escenario, el oficialismo decidió cerrar filas. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, retuiteó un mensaje del presidente Javier Milei, que celebró la entrevista televisiva de su ministro Caputo. “Masterclass de Toto. Maga”, escribió Milei en su cuenta de X.

En esa entrevista, en LN+, Caputo defendió a los funcionarios y legisladores que tomaron los créditos. “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”, afirmó en diálogo con el periodista Luis Majul. Incluso aseguró que él mismo alentó a aprovechar la línea hipotecaria: “Le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, vayan a tomar créditos hipotecarios porque es una oportunidad única”.

Menem también publicó en redes una foto junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a quien saludó por su cumpleaños. La imagen incluyó a su primo Eduardo “Lule” Menem. El gesto no pasó desapercibido: Pettovello había quedado en el centro de la controversia después de despedir a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras conocerse que figuraba como deudor de uno de los créditos otorgados por el Banco Nación.

Muy feliz cumpleaños querida @SPettovelloOK, pilar fundamental de esta transformación del país. Un orgullo caminar esta historia al lado tuyo. 💜 pic.twitter.com/n8dKVmqpG8 — Martin Menem (@MenemMartin) April 6, 2026

La decisión abrió un ruido interno en el oficialismo, mientras otros funcionarios defendían públicamente la legalidad de los préstamos. El propio Javier Milei intervino para despejar dudas y negó que la salida del funcionario estuviera vinculada con los créditos. Pettovello no lo contradijo, aunque luego publicó en redes una frase de tono elíptico sobre la pérdida de confianza.

Desde el Gobierno confían ahora en que la polémica pierda fuerza. Esperan que el Banco Nación remita a la Justicia la documentación de los préstamos para despejar cualquier duda y cerrar el frente judicial.