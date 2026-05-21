Martín Menem volvió a referirse a la interna del Gobierno y minimizó sus diferencias con Santiago Caputo: “No le importa a nadie”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió este jueves a la interna que protagoniza con el asesor presidencial Santiago Caputo y sostuvo que se trata de una “pequeña diferencia” que “no le importa a nadie”. “Es una situación de microclima, no creo que se expanda mucho. No es tema de conversación de la gente, esto no le importa a nadie”, señaló en diálogo con LN+.

Luego, sostuvo que se trata de “una pequeña diferencia”. “En todo equipo de trabajo existen las diferencias. Esto, como está en primera fila, genera un clima distinto porque es el seno del poder”, detalló.

Dijo que los problemas “se hablan dentro del vestuario”, en una comparación futbolística, y que “no son cosas que hay que ventilar”. También contó que no charló con el asesor presidencial desde que se desató este episodio. “Seguramente me lo voy a cruzar, charlaremos sin ningún problema y aclararemos las cosas”, afirmó.

Y añadió: “¿Te parece que tengo tiempo de joder a alguien? No me interesa, no lo hice. No me voy a meter en nada que le genere problema al gobierno".

Santiago Caputo junto a la secretaria de la Presidencia Karina Milei

Durante la mañana, el presidente de la Cámara baja ya se había referido a la interna de la gestión libertaria y manifestado que él “no le mintió al Presidente”.

El sábado un posteo con denuncias contra el Gobierno publicado en la cuenta de Instagram @ciberperiodista fue difundido desde una cuenta de esa misma red social atribuida al propio Martín Menem. Tras ello, se desató una pelea entre la tropa digital de Caputo y Menem, alfil de Karina Milei.

La cuenta fue eliminada y el asesor presidencial sostuvo: “Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes”. Algo similar opinó Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, en su streaming: “Estoy convencido de que no es algo fabricado, sino que la cuenta pertenecía a Menem. Creo que le mintieron al Presidente”.

Ante ello, esta mañana Menem negó ser dueño de la cuenta, sostuvo que es “una falsedad y estupidez absoluta” y pidió que “no subestime al Presidente”. Durante la tarde de este jueves, Caputo volvió a escribir en la red social X.

“La triada sagrada de la investigación criminal para identificar al responsable de un crimen es: 1) Motivo (quién se beneficia y quién se perjudica); 2) Medios (quien maneja o dispone del instrumental con el que se cometió el crimen) y 3) Oportunidad (si estuvo en el momento y lugar para ejecutar dicho crimen). Apliquen a discreción”, publicó.

Martín Menem junto al presidente Javier Milei LUIS ROBAYO - AFP

Sobre esto último, durante su entrevista en LN+, Menem volvió a recalcar que “Twitter [ahora X] es un microclima” y que es “absolutamente falso” que la cuenta fuera suya. “Es una estupidez que estemos discutiendo esto. Si un link de cualquier [cuenta de] Instagram de cualquiera de nosotros es copiado y pegado y tomado por cualquier persona que lo copia y pega desde Android o Safari, va a parecer ‘enviado por Martín Menem’. Es una estupidez grande como una casa”, expresó.

También desestimó las palabras de Parisini contra él durante su programa de streaming ante la consulta del periodista Luis Majul: “¿Daniel Parisini es funcionario? Dale...“.

Ante la pregunta de si hay diferencias políticas con Caputo, sostuvo que “no se está discutiendo nada sobre el tema político” porque “falta más de un año para las elecciones”.

También recalcó las declaraciones de Milei, donde lo defendió a Menem y, en paralelo, sostuvo que Santiago Caputo es “un hermano”. “El Presidente ya habló y, una vez que habla, no puede hablar más nadie. Es la máxima autoridad. Yo me debo al presidente Milei, estoy acá por él y lo voy a bancar hasta el último día. Es un tema que está terminado, agotado”.

El origen de la interna

Tal como publicó LA NACION, el caputismo y el clan Menem nunca ostentaron el mejor vínculo. Los cercanos a Karina Milei acusaban a Caputo y su séquito de propagandistas de no difundir las actividades de la Cámara de Diputados y de limar la figura de la secretaria general de la Presidencia. En paralelo, la órbita caputista refería que Menem era celoso con su información y que buscaba primerear a Caputo en la conversación con los aliados.

Varios episodios recrudecieron la tensión. Según fuentes del karinismo, Menem “perdió la confianza” por completo en el asesor presidencial en julio de 2025, cuando trascendió que su empresa de seguridad privada había ganado una licitación millonaria en el Banco Nación y la otra tribu “no lo defendió”.

Otros episodios los sucedieron y crearon el caldo de cultivo para el quiebre definitivo en las elecciones de 2025, donde Karina Milei junto a los Menem y el armador bonaerense Sebastián Pareja coparon las listas y obviaron a los caputistas de Las Fuerzas del Cielo.