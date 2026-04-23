Crisis en el PAMI: unos 160 intendentes de Córdoba se unieron para reclamar una deuda de $10.000 millones

CÓRDOBA.- En un contexto generalizado de reclamos ante el PAMI por deudas acumuladas con diferentes eslabones de la atención a sus 5 millones de afiliados en todo el país, unos 160 intendentes de la provincia de Córdoba de diferentes extracciones partidarias presentaron un reclamo ante las autoridades de la delegación local por la falta de cancelación de pagos. Estiman que les deben entre $9.000 millones y $10.000 millones.

Al no ser atendidos por Eduardo Frayre, el titular de la sede local del PAMI, los jefes comunales ingresaron un documento oficial a través de la mesa de entradas de la institución. Explican que usan fondos propios para garantizar la atención de los adultos mayores en los hospitales locales ante el incumplimiento de la obra social nacional.

El reclamo incluye la descripción de la saturación de los servicios de salud al recibir más afiliados PAMI que no tienen otra alternativa y da cuenta de que también se están haciendo cargo de los traslados en ambulancia ante las fallas operativas de las empresas contratadas.

En el texto, los intendentes describen las demoras en los pagos a las farmacias y enfatizan el deterioro en las prestaciones generales. Solicitan un “esquema de cancelación previsible" y piden la apertura de una mesa de trabajo institucional para destrabar el conflicto.

“No podemos permitir que la variable de ajuste sean nuestros jubilados”, afirmaron y se solidarizaron con los médicos que también están haciendo sus planteos. Para graficar la situación contaron que el municipio de Noetinger (este de la provincia, departamento Unión) pagó el alquiler del local donde funciona el PAMI porque también ahí tiene atrasos.

La semana pasada a los reclamos de los prestadores (sostienen que la deuda acumulada es de $500.000 millones) y al paro de 72 horas de los médicos de cabecera en rechazo a un recorte de sus ingresos, se sumó el de los gobernadores que también sostienen que los servicios de salud provinciales están presionados por la mayor demanda de afiliados PAMI y piden que les paguen lo adeudado.

El Ministerio de Economía liberó $150.000 millones; fue entonces que Mario Lugones, ministro de Salud, indicó “hoy, el PAMI está pagando”. Sin más recursos, el problema continúa y se profundiza. “Ya hay abuelos, hijos y nietos. La carga es muy grande y, todos sabemos que, a más edad, más requerimientos médicos tenemos”, añadió Lugones en el AmCham Summit 2026.

En Córdoba, Frayre asumió en la delegación local en reemplazo de Marcos Patiño Brizuela, quien asumió en diciembre como diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA). Ambos responden a Gabriel Bornoroni, líder de la bancada oficialista en Diputados.

El gobernador cordobés, Martín Llaryora, hace unos días dijo: “Pido públicamente: no se escondan más, pongan la cara y pongan los recursos. No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos, dejándolos en este estado”.