Otro aliados en crisis: el Gobierno, de los elogios al modelo paraguayo a la incomodidad tras la renuncia de Santiago Peña

Activo en las redes sociales, pero en silencio sobre algunos temas que involucran a sus aliados. Javier Milei se mantiene por ahora ajeno a la crisis política que sacude a Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña, un socio del libertario, por el colapso de un banco local del que era accionista y que dejó a miles de clientes sin poder acceder a sus ahorros.

Milei estaba en el último tramo de su gira por España al momento de la renuncia de Peña. El argentino y el paraguayo, los dos economistas, mantuvieron un buen vínculo en los años que coincidieron en el poder. Peña participó de la asunción de Milei y fue el primero que lo visitó en la Argentina, el 14 de febrero de 2024. También ofició como su aliado en el Mercosur, ante la enemistad con el brasileño Lula da Silva y el cambio político en Uruguay, que eligió a Yamandú Orsi, en 2025. Tanto Peña como Milei oficiaron como terminales de Donald Trump en la región, suscribieron el Escudo de las Américas y se elogiaron mutuamente siempre que pudieron.

ARCHIVO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posa para una foto de grupo con Peña (a la izquierda) y Milei en una reunión del Escudo de las Américas Mark Schiefelbein - AP

Conocida la noticia de la renuncia de Peña después de que Ueno Bank −del que fue accionista− se declarara con graves problemas de liquidez y no pudiera devolver los fondos de sus ahorristas, Milei no emitió comentario al respecto y mantuvo su encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta reunión sirvió como cierre de su fugaz paso por Madrid para la Cumbre Iberoamericana.

Con el escándalo ya desatado y Peña intentando dimitir antes de que avanzara un proceso de juicio político en su contra, que cosechaba adhesiones de opositores y hasta de su propio Partido Colorado en el Congreso de Paraguay, las voces autorizadas de la Casa Rosada rechazaron hacer comentarios sobre la crisis política en el país vecino ante la consulta de LA NACION.

Mientras tanto, en las redes sociales la oposición se encargó de viralizar los elogios que Milei y su equipo económico le dedicaron al gobierno de Peña en las últimos meses. “Quiero comenzar diciendo que Paraguay es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica”, afirma Milei en uno de esos clips, tomados del discurso que ofreció en la reunión de la CPAC Paraguay, en septiembre del año pasado.

El otro video fue un fragmento de la entrevista que el ministro Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, dieron en el canal Neura. Allí, Bausili destaca: “Y no te voy a llevar a Suiza, a Estados Unidos, a Irlanda: Paraguay, Uruguay, Perú, esas sociedades viven tranquilas”.

Desde la comunicación oficial del Gobierno enviaron las fotos de la bilateral entre Milei y Ayuso, ambos sonrientes frente a unos árboles con tonos otoñales. Fue, según fuentes oficiales, en el hotel Presidente de Madrid, donde se hospedó Milei, que ya emprendió el regreso al país. Tiene previsto aterrizar en Aeroparque este viernes, a las 7.30.

El presidente Javier Milei se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. España Presidencia

En el Gobierno simplemente admitieron la buena relación que unió a Milei y a Peña, quien apoyó al líder libertario desde la campaña de 2023. Ambos se giraron halagos a lo largo de estos años.

Durante la carrera a la presidencia argentina, el mandatario paraguayo dijo que “probablemente no le compraría un auto usado a Sergio Massa”, entonces candidato del peronismo, pero afirmó que “por supuesto” a Milei se lo compraría.

En abril de 2025, el presidente argentino vaticinó dese Asunción: “No tengo dudas de que tanto la Argentina como Paraguay serán un ejemplo para toda Sudamérica”.

A diciembre, cuando la agencia Standard & Poor’s elevó la calificación de Paraguay y le dio el grado de inversión, Milei habló de una “masterclass” de su “amigo” Peña.

“Felicitaciones querido amigo y presidente Santi Peña por la excelente noticia de haber alcanzado un nuevo grado de inversión para Paraguay. Esto demuestra, una vez más, que hacer el trabajo de manera seria y consistente genera inversiones, mayor empleo y crecimiento para el querido pueblo paraguayo”, sostuvo Milei, el 17 de diciembre pasado.

Peña, en ese momento, hablaba del resultado de “hacer bien las cosas, planificar a largo plazo y tomar decisiones responsables”.

PARAGUAY MASTERCLASS



Felicitaciones querido amigo y Presidente @santipenap por la excelente noticia de haber alcanzado un nuevo Grado de Inversión para Paraguay.



Esto demuestra, una vez más, que hacer el trabajo de manera seria y consistente genera inversiones, mayor empleo y… https://t.co/lcyNOMuVOL — Javier Milei (@JMilei) December 17, 2025

En otras oportunidades, Peña manifestó que Milei estaba “en el camino correcto” en su gestión.

Además de callar sobre Peña, Milei tampoco emitió opinión sobre la derrota electoral de Flávio Bolsonaro en Brasil ni sobre el revés para Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos.

Tampoco el Gobierno hizo alguna alusión al respecto a través de la vía formal de la Cancillería.

Sí felicitó a Benjamin Netanyahu por ganar en Israel, pese a que todavía no pudo formar gobierno.