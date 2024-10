Cristian Ritondo habló sobre el futuro de la relación entre la mesa del Pro y La Libertad Avanza

Escuchar

El presidente del bloque del Pro en Diputados, Cristian Ritondo, habló este domingo por la noche sobre el vínculo que une a los partidos que presiden Mauricio Macri y Javier Milei. En declaraciones a La Cornisa (LN+), el legislador celebró las coincidencias ideológicas entre Propuesta Republicana y La Libertad Avanza, a la vez que puntualizó en diferencias sobre el proceso de toma de decisiones. Durante la entrevista televisiva, analizó también el futuro de esta conexión política, aclaró que el Pro apoyará todo aquello con lo que esté de acuerdo y presentó algunos reparos vinculados a cuestiones como privatizaciones y achique del Estado.

Consultado en primera instancia sobre el apoyo del Pro a Milei, destacó: “Nosotros vamos a acompañar porque cuando uno ve el tren fantasma que está en frente corre automáticamente. Queremos que le vaya bien a la Argentina y al Gobierno. No especulamos. Tampoco pedimos ministerios. Queremos ayudar”. Tras aquella distinción, Ritondo remarcó sin embargo que tanto Macri como el resto del movimiento cree que “hay cosas que Milei podría acelerar”. “No hay privatización en la calle, no hay licitaciones. Hay que ir con un achique del Estado más fuerte”, enfatizó el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

“En la enseñanza estamos de acuerdo; en lo económico como reducir el gasto, achicar el Estado y sacar empresas que no rindan, también”, dijo una vez más. Y planteó una discrepancia sobre la política del Ejecutivo en torno a las universidades públicas: “Hoy las universidades... ¿Por qué no están auditadas? Porque hubo un retraso en el Gobierno en tres elementos. La Auditoría General de la Nación (AGN) no se conformó. La Bicameral, que dicta cuándo hay que hacer las auditorías, no está funcionando. Y con respecto a la SIGEN (Sindicatura General de la Nación), todavía no se derogó un decreto que impide que haga auditorías”.

El jefe del bloque del Pro en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo Hernan Zenteno - La Nacion

A nivel parlamentario, Ritondo resaltó que hoy el “gran sustento” que tiene Milei para avanzar con sus propuestas son “la voz y el voto del Pro”. En ese sentido, consideró que hay “mucha generosidad” del expresidente Macri en reconocer a Milei y del Pro en, sin especular, “dar batalla con las ideas” y “bancar al Gobierno en las paradas más difíciles”, incluso cuando implique “un costo político”.

Sobre el final de su conversación con Luis Majul, el jefe del bloque del Pro se refirió al futuro de la relación entre el Pro y La Libertad Avanza. " ¿Cómo nos vemos en el futuro? Hay que seguir trabajando con las cosas buenas que tiene la Argentina, encajando otra vez en el mundo. Vamos a acompañar en todo lo que sea déficit cero, en lo que tenga que ver con acelerar privatizaciones, reducción del Estado y demás. El Presupuesto, por ejemplo, ya lo empezamos a discutir. Nos juntamos con el diputado José Luis Espert y dejamos en claro que tenemos que defender los intereses de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires y de las intendencias”, cerró.

