Cristina Kirchner apunta contra la Justicia y el Gobierno antes de ir a Comodoro Py por el juicio de los Cuadernos: “El show debe continuar”, ironizó

Horas antes de tener que presentarse a declarar por el juicio de los Cuadernos, la expresidenta Cristina Kirchner abandonó esta tarde un largo silencio público para marcar sus sospechas sobre el Gobierno y los jueces ante su obligada salida del departamento de San José 1111. “Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo (…), el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo (…) No falla", escribió en la red X.

“El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada Cuadernos, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de ´presencialidad´. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ´en cuadraditos´ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el ´show debe continuar´“, sostuvo la titular del PJ nacional.

En la misma línea, afirmó: “Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana (…) Faltaba más“, ironizó. Y sumó dos posdatas en las que habló de la situación económica del país y del nuevo estallido del caso $LIBRA, como ejemplos de lo que la administración de Javier Milei ”no va a poder ocultar" pese a su traslado a Comodoro Py.

Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla.



El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada “Cuadernos”, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de “presencialidad”. Es… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 16, 2026

“Cristina es como el martillo de los bomberos. La usan para romper el vidrio cuando tienen un incendio”. La frase releja el pensamiento más íntimo de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria desde hace 273 días. Así consideran en su entorno la excursión obligada que hará mañana temprano a Comodoro Py para declarar en el juicio de los Cuadernos.

Como explicitó en su mensaje, las sospechas de la expresidenta, ante la citación presencial en los tribunales de Retiro, apuntan tanto a la Justicia como al Gobierno. “El juicio se viene desarrollando por Zoom en forma eficiente. No entendemos por qué ahora quieren hacerlo de otra manera”, dicen cerca de Cristina Kirchner con pretensión de ingenuidad. Pero inmediatamente advierten: “Quieren tapar el sol con las manos, pero les va a durar un ratito nada más”.

Según pudo saber LA NACION, no está previsto que la presidenta del PJ sea acompañada por una marcha a los estrados de Retiro, pero es un hecho que se va a congregar militancia en la puerta del departamento en el barrio de Constitución. Allí se darán cita algunas agrupaciones ultrakirchneristas y seguidores “silvestres”, como describen en el peronismo a los adherentes no orgánicos.

SIEMPRE CON CRISTINA ✌🏼



Martes 17 en San José 1111.

Desde las 7 am hasta que vuelva Cristina. pic.twitter.com/PLHmHiuM8J — La Cámpora (@la_campora) March 16, 2026

No obstante, como el tribunal oral federal a cargo del juicio habilitó la inscripción de personas que quieran presenciar la jornada, en la sala AMIA de Py se harán presentes algunos dirigentes que darán testimonio de su solidaridad con la expresidenta. Entre ellos se podrá ver al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, a la titular de Abuenas Estela de Carlotto, a José Mayans, Juliana Di Tullio, Wado de Pedro, Lucía Corpacci, Juan Grabois, Sergio Palazzo, Germán Martínez y Eduardo Valdés, entre otros.

De acuerdo a las fuentes consultadas, Cristina Kirchner buscará quitarle dramatismo a su comparecencia en los tribunales federales, a diferencia de la escenografía que ordenó montar en sus anteriores declaraciones, tanto para afrontar las preguntas de los jueces como para asistir a juicios como el de Vialidad, que la terminó condenando a prisión. “Para nosotros esto no es de lo más relevante”, afirman en su equipo.

Pero, en el fondo, los kirchneristas que realmente toman contacto con su jefa saben que la atraviesa un momento personal y político en el que no quiere levantar el perfil, a tal punto que cortó sus intervenciones en las redes sociales y dejó de hablar a través de audios para los militantes. “Tiene que quedar claro que su encierro la perjudica, tanto porque le limita las visitas como para ejercer su liderazgo”, sostienen.

Cristina Kirchner con Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, en el living de San José 1111 Instagram

Sin embargo, sus adherentes le siguen reclamando algún tipo de presencia. Por caso, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, que tiene la aspiración de competir por la gobernación bonaerense en 2027 y este lunes presentaba su propio espacio interno denominado “Reconquista” en la ciudad de Buenos Aires, le pidió a Cristina que envíe un audio para escuchar en el local de Combate de los Pozos 102.

“Puntual a las 9”

De lo que no hay ninguna duda en el kirchnerismo es que Cristina seguirá sometida a derecho. “Ella va a estar puntual a las nueve de la mañana en el tribunal, como le indicaron”, dijo este fin de semana a LA NACION un estrecho colaborador de la familia Kirchner. La expresidenta viajará desde San José a Retiro en el auto de su custodia, solamente acompañada por el abogado Carlos Alberto Beraldi.

“Lo que nosotros vemos es que esto les viene bien para tapar dos escándalos de corrupción, el de [Manuel] Adorni y el del caso $LIBRA”, sostienen en el kirchnerismo, en referencia a la crisis reputacional que atraviesa el jefe de Gabinete por haber incluido a su esposa en la comitiva presidencial que viajó a los Estados Unidos, y a los contactos confirmados entre Javier Milei y el lobista Mauricio Novelli antes del lanzamiento de la criptomoneda.

Cristina Kirchner en Comodoro Py en 2020 Fabián Marelli - LA NACION

En la misma línea, creen ver en la obligada salida de Cristina Kirchner a Comodoro Py una maniobra para tamizar “el mal estado de la economía, con la inflación que no cede y la caída de los ingresos y el consumo que están calando hondo”. En términos discursivos y con chicana incluida, en el kirchnerismo advierten: “Como el Gobierno y los sectores de poder no tienen pan, entonces ofrecen un poco de circo”, afirmaron, en un anticipo de lo que luego sería el mensaje en X.

Hasta el momento, las defensas que ensayó de Cristina Kirchner ante las acusaciones judiciales por hechos de corrupción fueron siempre políticas. En todas sus intervenciones evitó referirse puntualmente a las denuncias y optó por presentarse como una víctima del “lawfare”. Pero esa línea no resultó exitosa y la llevó directo a una condena a seis años de prisión. Mañana se verá si persiste o si pone en marcha una nueva estrategia.