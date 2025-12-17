El Gobierno designó a Mariano Mengochea como reemplazante de Andrés Vázquez en la DGI.

Luego de que el Gobierno designara a Andrés Vázquez como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), este miércoles la administración libertaria nombró a su reemplazante en la Dirección General Impositiva (DGI), que depende del organismo.

A través del Decreto 891/2025 publicado en el Boletín Oficial, Mariano Mengochea fue nombrado al frente de la DGI. Hasta el momento, el flamante titular ejercía como subdirector general de operaciones impositivas metropolitanas de la dirección.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, indica: “Desígnase, a partir del 18 de diciembre de 2025, al contador público Mariano Mengochea en el cargo de director general de la Dirección General Impositiva de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ente autárquico actuante en la órbita del Ministerio de Economía. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese”.

La designación de Mengochea en el Boletín Oficial. Captura

Quién es el nuevo titular de la DGI

Mengochea fue siempre un funcionario de extrema confianza de Vázquez e incluso trabajó con él en la Regional Sur Metropolitana, el área tributaria donde el kirchnerismo protegió a las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López.

En 2009, el ahora titular de la DGI fue supervisor en aquella dirección, a la que llegó de la mano del propio Vázquez, y en 2013 ascendió a jefe de División de Fiscalización, para después acompañar a su jefe en su camino por la Aduana de La Plata.

De profesión contador, Mengochea pasó años en la zona aduanera del puerto platense. Allí se desempeñó como “analista de asuntos técnicos” hasta que Vázquez asumió al frente de la DGI a fines de octubre y lo nombró como subdirector general de Operaciones Metropolitanas.

Andrés Edgardo Vázquez, el nuevo titular de la ARCA. Rodrigo Nespolo

La designación de Vázquez

A principios de esta semana, el hasta entonces director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, presentó su renuncia al cargo y el Gobierno designó como su reemplazo a Vázquez. Ambos movimientos quedaron oficializados este martes con la publicación del Decreto 890/2025 en el Boletín Oficial.

La norma aceptó la dimisión de Pazo a partir del 18 de diciembre de 2025 y formalizó en el mismo acto la designación de Vázquez como nuevo director ejecutivo del organismo recaudador, que funciona como ente autárquico en la órbita del Ministerio de Economía. Según se explica en el texto oficial, Pazo le comunicó a Caputo su decisión de dar un paso al costado. También se indicó que el exfuncionario volverá a desempeñarse en el sector privado y “seguirá colaborando incondicionalmente con el ministro”.

Vázquez, que tiene más de 35 años de trayectoria en la ex-AFIP, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y evasión tributaria, entre otros posibles delitos, por cuentas en el exterior sin declarar y por haber pagado con cheques a su nombre impuestos de tres condominios en Miami que no declaró en la Argentina.

En diciembre de 2024, dos meses después de la designación de Vázquez al frente de la DGI, LA NACION publicó una investigación en la que documentó que el nuevo titular de ARCA compró a través de sociedades del exterior tres inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares que nunca consignó en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).