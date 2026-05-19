Un fiscal general desistió de un recurso y la causa donde se pidió la detención de Tapia y Toviggino también terminaría en el juzgado de Campana

Todos los caminos conducen a Campana. El fiscal ante la Cámara Federal de Tucumán, Rafael Vehils Ruiz, desistió del recurso que había planteado su colega Pedro Simón y de esa manera permitiría que la causa por lavado de dinero donde se pidió la detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino termine en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que ya tiene varias de las causas contra los jerarcas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Llamativamente, el fiscal general citó como argumento el fallo reciente de la Cámara de Casación, que anuló la decisión de entregarle la causa de la mansión de Pilar a ese magistrado.

Simón, fiscal de primera instancia de Santiago del Estero, había apelado la decisión del juez federal Sebastián Argibay de mandar el expediente a Campana. Apenas dos horas después, Argibay fue apartado del expediente porque su hija, Pilar Argibay, le había vendido un terreno a Darío Toviggino, hermano de Pablo. La decisión sobre la competencia, sin embargo, no invalidó las decisiones que ya había tomado.

En ese expediente, el fiscal de Santiago del Estero había acusado a los jerarcas de la AFA de liderar una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que comenzó en 2018. Según el dictamen, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la AFA; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a ARCA al engañar al Fisco Nacional sobre el verdadero tributo debido, lo que se obtuvo mediante la emisión de facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.

Pedro Simón, el fiscal de Santiago del Estero que pidió detener a Tapia y Toviggino X

Simón pidió la indagatoria y la detención de Tapia y Toviggino, pero además había imputado a un total hay 26 personas. En el listado aparecen dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano, Darío Fabián; su ex mujer, María Julia Del Castillo Orellana; su actual pareja, María Florencia Sartirana; el abogado Juan Pablo Beacon (su exmano derecha); Carlos Bruno Seguel (un ladero de Beacon), y quienes aparecen en los papeles como los dueños de la mansión de Pilar: Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte.

El mismo día que regresó de sus vacaciones, Argibay firmó una resolución de 39 carillas para desestimar la denuncia. La jugada se consumó en tiempo récord. “A las 11:23:55 comunicó que retomó sus funciones y formó incidente de recusación ante lo peticionado por esta Fiscalía. A las 12:58:02, ordena la desestimación del requerimiento de instrucción y la incompetencia a Campana”, describió Simón en su apelación.

Cuando todo indicaba que la Cámara de Tucumán podía revocar el fallo, el fiscal general no sostuvo el recurso y dejó la situación en un limbo jurídico. Vehils Ruiz argumentó que el juzgado de Campana “ya se encuentra interviniendo de manera activa y ejerciendo el control jurisdiccional en investigaciones previas que guardan una íntima conexidad objetiva y subjetiva con el entramado analizado”.

El juez de Campana González Charvay

Lo más llamativo fue que citó el reciente fallo de la Cámara de Casación que invalidó la decisión de la Cámara de San Martín de poner al juez de Campana a cargo de la causa de la mansión de Pilar, que luego terminó anexando otros expedientes. Ahora la decisión final quedó en manos de la Cámara en lo Penal Económico.

La causa de Santiago del Estero está plagada de pruebas contra Tapia y Toviggino y es la que más avanzó sobre la red de empresas alrededor del tesorero de la AFA. ¿Cuál era el rol del presidente de la AFA? “Habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la AFA al autorizar las transferencias a favor de las empresas de Toviggino, con presunto conocimiento del motivo real por el que se giraba el dinero”, justificó el fiscal Simón.

Los informes bancarios revelaron el nivel de facturación cruzada con la AFA. Uno de los bancos reveló que desde la entidad de Tapia y Toviggino se transfirieron $3.633.013.825,80 a las cuentas de Soma, Malte, Segón, Servicios Lindor, y Servicios Neurus en el Banco Coinag.

Otro informe destacó que la AFA le transfirió a la cuenta de Segon SRL del Banco de Santiago del Estero $1.328.266.369,20. En total, todas las transferencias suman $4.961.280.195 entre 2022 y 2025. Y la cuenta es provisoria porque todavía faltan algunos informes. Además del monto de los movimientos, lo que llamó la atención de los investigadores es que los fondos saltaban a otras cuentas en menos de 48 horas.

Para justificar semejantes transferencias, se emitieron decenas de facturas. Según el fiscal Simón, el jefe de esa organización y el que tomaba las decisiones era Toviggino.