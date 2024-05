Cristina Kirchner hará un acto hoy en el Instituto Patria para inaugurar el Salón de las Mujeres del Bicentenario

Escuchar

Luego de sus recientes declaraciones, tras su paso por Quilmes donde estuvo presente en la inauguración de un microestadio, la expresidenta Cristina Kirchner presidirá este martes a las 19.30 la inauguración del Salón de las Mujeres del Bicentenario en el Instituto Patria, en conmemoración del nacimiento de Eva Perón. Allí, la referente de Unión por la Patria dará inicio a una muestra que estará abierta al público a partir del próximo miércoles.

Según se supo, el nuevo Salón de las Mujeres del Bicentenario rendirá homenaje a destacadas figuras femeninas de la historia argentina, entre las que se encuentran Eva Duarte de Perón, Alicia Moreau de Justo, Victoria Ocampo, Juana Azurduy, Mariquita Sánchez de Thompson, Alfonsina Storni, Lola Mora, Mercedes Sosa, Tita Merello, Aime Paine, Blackie, Cecilia Grierson, así como a las Madres de Plaza de Mayo y las Madres de Malvinas.

Este espacio es una iniciativa que retoma la expresidenta, luego de que el anterior Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario, inaugurado en Casa Rosada el 6 de marzo de 2009, fuera desarmado por el actual gobierno el pasado 8 de marzo, en el día internacional de la mujer y reconvertido en el Salón de los Próceres.

El flyer de la charla de Cristina Kirchner

Anteriormente, Cristina Kirchner apareció en Quilmes y lanzó duras críticas al gobierno de Milei, reclamó un “golpe de timón” en la política de ajuste fiscal y un “plan de estabilización” económica. En un acto donde su figura ocupó la centralidad absoluta, llamó al peronismo a dejar de lado los enfrentamientos internos y a evitar las descalificaciones entre compañeros.

En un mensaje hacia sus propios seguidores, la expresidenta instó a “no putear” a otros compañeros y recordó que cada uno tiene un bastón de mariscal en su mochila para discutir sobre el país que se desea.

Aquel evento marcado por la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, el diputado nacional Máximo Kirchner y la intendenta local Mayra Mendoza, quienes estuvieron distanciados y ni siquiera se sentaron juntos, resaltó el liderazgo aún vigente de Cristina, evidenciado por los cánticos de apoyo y la consigna “Nada sin Cristina”.

En su discurso, la exvicepresidenta apuntó contra la falta de un plan de estabilización y comparó la situación actual con la Argentina del virreinato del Río de la Plata. Además, enfatizó que la legitimidad del Presidente no es suficiente para adoptar ajustadas medidas económicas si la gente “se caga de hambre” y no llega a fin de mes. También pidió a los dirigentes no “joder más con la cuestión de los modales” y evitar las críticas públicas, en las que incluyó a su propio hijo, Máximo, a quien le recriminó por sus cuestionamientos sobre sus “clases magistrales”.

LA NACION

Temas Cristina Kirchner