Del pedido de Cristina en el velorio de Néstor a la salud de Florencia: Máximo Kirchner habló de la intimidad de su familia

En una entrevista con el medio español El País, el diputado nacional Máximo Kirchner reveló detalles sobre la intimidad de su familia, habló por primera vez sobre la enfermedad que padece su hermana Florencia y reflexionó sobre lo que significaron los años al poder de sus padres, el matrimonio de Cristina y Néstor Kirchner.

“Ver cómo tus padres gobernaron el país y ver los que siguieron te da mucha tranquilidad. Fueron lo mejor de 1983 a la fecha, desde lo conceptual y lo material para un pueblo . Pensando hacia adelante, lo mejor que puede pasar es que más gente se meta en política”, afirmó, y negó sentir la presión de una “dinastía familiar”. “No veo a la política desde el protagonismo personal”, reforzó.

Asimismo, habló sobre la relación con su padre y descartó el peso de reproches pasados: “Extraño lo bueno. No extraño lo malo. Listo, caso cerrado. Las vacaciones, Racing, su equipo de fútbol. Fui muy feliz”, consideró, y siguió: “Nunca me faltó nada de chico. Cuando Néstor asumió como intendente tenía propiedades en alquiler. No somos personas de una vida ostentosa. En mi caso, vivo muy simple”.

En la misma línea, elogió a su madre, a quien definió como la “única y principal conductora del peronismo”, y se refrió a las causas judiciales que tiene en su contra. “El problema que tiene Cristina es que es mina, es mujer. Se las cobraron todas. En cinco años la condenaron. Macri hace 20 años que tiene la causa del Correo. ¿Hablan de impunidad? Les cuesta reconocer la capacidad de una mujer”, acusó.

Y continuó: “Si se enoja, es bruja y no una mujer de carácter. Le dicen la señora, ¿le dicen señor a algún dirigente? Todos los que vinieron después de ella son grandes críticos de ella: [Mauricio] Macri, Alberto [Fernández] y [Javier] Milei. ¿Cuándo se sientan ahí? Papa, no pasa nada. La Argentina no hubiese vivido los años que vivió si ella no se hubiese parado de esa manera. Incluso con la muerte de Néstor, que no es un elemento menor, o atravesar la enfermedad de su hija”.

Con este último punto hizo referencia a la salud de su hermana, Florencia, quien estuvo durante más de un año en Cuba para someterse a un tratamiento médico ambulatorio por un cuadro de estrés postraumático y un linfedema en las piernas, que ocurre cuando los vasos linfáticos no pueden drenar de manera adecuada el líquido linfático y por eso se producen hinchazones y eccemas. “A mí me costó mucho entender la enfermedad, tal vez por mi exceso de racionalidad”, indicó, y sumó: “Aún hoy hago un esfuerzo por comprenderla. La presión y odio que descargaron sobre ella fue un elemento de extorsión. Eso no se hace, no se le hace a nadie. Me hubiese gustado ayudarla más. La muerte de mi viejo la rompe”.

De esta forma, dio detalles sobre cómo fue enfrentar la muerte del expresidente de la Nación y sobre las imágenes que lo mostraron parado durante horas al lado del cajón en el velorio. “Cristina dijo ‘firmes’ y ahí estuvimos”, contó. “Cuando te dicen firme es firme. Ella quería transmitir esa firmeza. Y enseguida querían instalar que ella no se podía reelegir, como sucedió. Hace un tiempo me encontré un 27 de octubre, pero muchos años más tarde, haciendo el duelo en el aniversario de su muerte. Te das cuenta y te cae todo”, dijo.

Otras frases destacadas

“Milei es un conservador. Si corremos las luces, apagamos las cámaras y lo bajamos del escenario lo que queda es un viejo conocido”.

“No es necesario volvernos colonia para salir adelante”.

“Hoy en Europa se quejan de Milei. Hubieran ayudado un poco más con el FMI”.

“Muchas veces puede haber roces entre jefes de Estado. En el caso de Milei son mucho más habituales”.

“Hay muchas más coincidencias de una parte del PSOE con Milei con respecto al FMI que con uno. Entiendo que esté molesto el presidente [del Gobierno español, PedroSánchez]”.

“Uno no le puede caer en todo a Alberto [Fernández]. Trato de ser justo”.

“Nadie quiere romper con el FMI. Lo que estamos pidiendo es tiempo para poder reorganizar un país después de un período que fue sometido a un endeudamiento descabellado”.

“Yo no me puedo hacer cargo de todos los dirigentes y de cómo desarrollan sus vidas”.

“El mayor peso que siento es el de Alberto Fernández. Nosotros le propusimos una cosa a la sociedad y los hechos y resultados son los que son”.

“Antes de Néstor y Cristina los viajes de las familias presidenciales eran conocidos por todos”

“La administración del gobernador [Axel] Kicillof ha sido más que prolija en la Provincia”.

“El atentado contra Cristina está incentivado”.

“La sociedad escucha a Cristina, salvo un 25% muy anti, muy gorila, muy pro dictadura”.

