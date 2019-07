Cristina Kirchner: "Sorry, pero hoy con la comida estamos igual que Venezuela"

Cristina Kirchner presentó su libro en Mendoza Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

"Sorry, pero hoy con la comida estamos igual que Venezuela", dijo la precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, la senadora Cristina Kirchner desde Mendoza.

La exmandataria presentó esta tarde, en la localidad de San Martín, su libro "Sinceramente", en un acto en el que también respaldó la postulación de su colega en la Cámara alta, Anabel Fernández Sagasti, a la gobernación de la provincia.

Durante el acto, criticó el aumento de precios y volvió a mencionar la polémica por las segundas marcas."Que la gente no pueda comer en la Argentina es maltratato. No estamos en África o en algún páramo del desierto donde no hay nadie. Somos un país que producimos alimentos para 400 millones de personas", dijo la senadora.

La exmandataria agregó que si "estas políticas siguen cuatro años más", en el país "no van a quedar ni pasas de uva".

"Estos son capitalistas para ellos, al resto nos quieren proletarios. Le queremos decir [a Mauricio Macri] que en la Argentina no queremos ser proletarios. Queremos ser profesionales, propietarios y tener movilidad social ascendente. Tener esa Argentina donde podamos soñar. No pedimos demasiado", dijo.

Sobre sus críticas a las segundas marcas, insistió: "De repente salieron todos a hacer una defensa de no se sabe qué cosa. La verdad es que es triste cuando uno ve que gente que puede pagar por una buena leche sale a decir por los que no pueden que tengan que contentarse con leche que no es leche. Eso es de muy egoísta".

"Está para preguntarle a cada uno. No sé, ¿los hijos del Presidente o los hijos de la Gobernadora toman leche que no es leche? Seguro toman leche de la buena".

